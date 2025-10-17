Тарифи вищі, ніж в Україні: які суми платять біженці за світло в Європі (інфографіка)

В Україні вартість електроенергії залишається однією з найнижчих у Європі. Так, сім'я, яка споживає 300 кВт*год на місяць — це приблизно середній обсяг для домогосподарства, що не використовує струм для опалення, — заплатить лише 1 296 грн.

Водночас у країнах, популярних серед українських біженців, ціни на такий самий обсяг електрики значно вищі: у Польщі — 2 783,6 грн, у Німеччині — 6 212,3 грн, а в Чехії — 6 762,6 грн. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Розрахунки зроблено на основі даних Євростату за перший квартал 2025 року. У Німеччині кВт*год коштує 0,4267 євро, у Польщі — 0,1912 євро, у Чехії — 0,4645 євро, а в Україні — 0,089 євро (приблизно 4,32 грн). Нижчі тарифи зафіксовано лише в Албанії, Угорщині та Грузії, а вищі, наприклад, — у сусідній Молдові, де ціна сягає 0,2023 євро за кВт*год.

Ціни на електроенергію в Європі

При цьому важливо пам'ятати: середні тарифи, на яких ґрунтується статистика, можуть відрізнятися всередині країни залежно від категорії споживачів, обсягу споживання і типу генерації. Крім того, соціальні програми та субсидії дають змогу українцям із невеликим доходом платити за електрику лише частину від своєї зарплати.

Відео дня

Тариф на електроенергію в Україні зараз становить 4,32 грн/кВт*год. Рішень про підвищення цін для населення поки що не ухвалювали, а можливий перегляд тарифів очікується не раніше жовтня 2025 року. У Нацбанку вважають, що тарифи на комунальні послуги в країні мають стати ринковими.

Економити на електриці можна, встановивши багатозонний лічильник. З двозонним приладом вартість електроенергії з 23:00 до 07:00 знижується вдвічі — до 2,16 грн/кВт*год. Якщо третина споживання припадає на нічний час, сім'я зможе економити близько сотні гривень на місяць. Тризонні лічильники пропонують ще більше гнучкості: нічний тариф становить 1,728 грн/кВт*год, напівпіковий — 4,34 грн/кВт*год, піковий — 6,48 грн/кВт*год. Такий варіант підійде тим, хто активно використовує електроенергію і може планувати навантаження.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.