Тарифы выше, чем в Украине: какие суммы платят беженцы за свет в Европе (инфографика)

В Украине стоимость электроэнергии остается одной из самых низких в Европе. Так, семья, которая потребляет 300 кВт*ч в месяц — это примерно средний объем для домохозяйства, не использующего ток для отопления, — заплатит всего 1 296 грн.

При этом в странах, популярных среди украинских беженцев, цены на такой же объем электричества значительно выше: в Польше — 2 783,6 грн, в Германии — 6 212,3 грн, а в Чехии — 6 762,6 грн. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Расчеты сделаны на основе данных Евростата за первый квартал 2025 года. В Германии кВт*ч стоит 0,4267 евро, в Польше — 0,1912 евро, в Чехии — 0,4645 евро, а в Украине — 0,089 евро (примерно 4,32 грн). Более низкие тарифы зафиксированы лишь в Албании, Венгрии и Грузии, а выше, например, — в соседней Молдове, где цена достигает 0,2023 евро за кВт*ч.

Цены на электроэнергию в Европе

При этом важно помнить: средние тарифы, на которых основывается статистика, могут различаться внутри страны в зависимости от категории потребителей, объема потребления и типа генерации. Кроме того, социальные программы и субсидии позволяют украинцам с небольшим доходом платить за электричество лишь часть от своей зарплаты.

Тариф на электроэнергию в Украине сейчас составляет 4,32 грн/кВт*ч. Решений о повышении цен для населения пока не принимали, а возможный пересмотр тарифов ожидается не ранее октября 2025 года. В Нацбанке считают, что тарифы на коммунальные услуги в стране должны стать рыночными.

Экономить на электричестве можно, установив многозонный счетчик. С двухзонным прибором стоимость электроэнергии с 23:00 до 07:00 снижается вдвое — до 2,16 грн/кВт*ч. Если треть потребления приходится на ночное время, семья сможет экономить около сотни гривен в месяц. Трехзонные счетчики предлагают еще больше гибкости: ночной тариф составляет 1,728 грн/кВт*ч, полупиковый — 4,34 грн/кВт*ч, пиковый — 6,48 грн/кВт*ч. Такой вариант подойдет тем, кто активно использует электроэнергию и может планировать нагрузку.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.