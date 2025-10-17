Можуть перевірити першими: хто з ФОПів залишається "під прицілом" податкової

Деякі категорії підприємців в Україні ризикують потрапити під пильну увагу податкової служби. Контролювальні органи посилили перевірки окремих сфер бізнесу, де найчастіше відбуваються порушення фінансової дисципліни.

Податківці насамперед звертають увагу на підприємців, які не видають фіскальні чеки під час розрахунків. Хоча не всі ФОП зобов'язані фіксувати операції через касові апарати, ті, хто приймає оплату через системи електронних платежів — наприклад, NovaPay, — повинні видавати фіскальні квитанції. Про це повідомив юрист Богдан Янків у своєму блозі.

Податкова має доступ до даних про транзакції і може звірити суми, перевірити своєчасність видання чеків і відповідність доходів задекларованим показникам.

Окрема увага приділяється ФОПам, зайнятим у торгівлі підакцизними товарами — алкоголем, цигарками і пальним. З 1 жовтня 2025 року для таких підприємців встановлено нову вимогу: середня заробітна плата співробітників має бути не нижчою за 12 000 або 16 000 гривень, залежно від регіону. Недотримання норми може призвести до анулювання ліцензії. Щоб уникнути санкцій, бізнесу рекомендується провести аудит зарплатного фонду і сплатити необхідні внески.

Особливу групу ризику становлять підприємці, які торгують технікою. Цей сегмент ринку відрізняється високою маржинальністю, тому контролювальні органи ретельно перевіряють наявність товарно-транспортних накладних, коректність ведення обліку та відповідність складських залишків реальним обсягам. Будь-яка невідповідність може обернутися штрафом у розмірі 100% вартості проданих товарів.

Також податкова уважно стежить за ФОПами, у яких спостерігаються підозрілі касові операції. Наприклад, високий відсоток повернень або занадто низька частка готівкових розрахунків можуть свідчити про маніпуляції з доходами. Для роздрібної торгівлі нормальним вважається показник готівкових операцій у межах 40-60%. Серйозні відхилення викликають у податківців запитання і стають приводом для перевірки.

Варто зауважити, що Нацбанк ініціював створення реєстру дроперів, для чого готують відповідні законодавчі зміни. За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, у разі передання банківської картки іншій особі її власника вноситимуть до реєстру. Для таких людей банки зможуть обмежувати фінансові операції, відмовляти в кредитах або відкритті нових рахунків. Політик застеріг українців не здавати свої картки в "оренду", щоб не втратити доступ до фінансових послуг.

Окрім цього, 15 жовтня українська інфлюенсерка та засновниця бренду ODA Ксюша Манекен розповіла, що втратила понад 6 мільйонів гривень через шахраїв, які діяли від імені Monobank у підробленому Telegram-боті. З її підприємницького рахунку кошти перевели на низку фіктивних українських ФОПів. Блогерка заявила, що банк не забезпечив належного моніторингу підозрілих транзакцій.