Могут проверить первыми: кто из ФЛП остается "под прицелом" налоговой

Некоторые категории предпринимателей в Украине рискуют попасть под пристальное внимание налоговой службы. Контролирующие органы усилили проверки отдельных сфер бизнеса, где чаще всего происходят нарушения финансовой дисциплины.

Налоговики в первую очередь обращают внимание на предпринимателей, которые не выдают фискальные чеки при расчетах. Хотя не все ФЛП обязаны фиксировать операции через кассовые аппараты, те, кто принимает оплату через системы электронных платежей — например, NovaPay, — должны выдавать фискальные квитанции. Об этом сообщил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Налоговая имеет доступ к данным о транзакциях и может сверить суммы, проверить своевременность выдачи чеков и соответствие доходов задекларированным показателям.

Отдельное внимание уделяется ФЛП, занятым в торговле подакцизными товарами — алкоголем, сигаретами и горючим. С 1 октября 2025 года для таких предпринимателей установлено новое требование: средняя заработная плата сотрудников должна быть не ниже 12 000 или 16 000 гривен, в зависимости от региона. Несоблюдение нормы может привести к аннулированию лицензии. Чтобы избежать санкций, бизнесу рекомендуется провести аудит зарплатного фонда и уплатить необходимые взносы.

Особую группу риска составляют предприниматели, торгующие техникой. Этот сегмент рынка отличается высокой маржинальностью, поэтому контролирующие органы тщательно проверяют наличие товарно-транспортных накладных, корректность ведения учета и соответствие складских остатков реальным объемам. Любое несоответствие может обернуться штрафом в размере 100% стоимости проданных товаров.

Также налоговая внимательно следит за ФЛП, у которых наблюдаются подозрительные кассовые операции. Например, высокий процент возвратов или слишком низкая доля наличных расчетов могут свидетельствовать о манипуляциях с доходами. Для розничной торговли нормальным считается показатель наличных операций в пределах 40–60%. Серьезные отклонения вызывают у налоговиков вопросы и становятся поводом для проверки.

Стоит заметить, что Нацбанк инициировал создание реестра дроперов, для чего готовят соответствующие законодательные изменения. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, в случае передачи банковской карты другому лицу ее владельца будут вносить в реестр. Для таких людей банки смогут ограничивать финансовые операции, отказывать в кредитах или открытии новых счетов. Политик предостерег украинцев не сдавать свои карты в "аренду", чтобы не потерять доступ к финансовым услугам.

Кроме этого, 15 октября украинский инфлюенсер и основательница бренда ODA Ксюша Манекен рассказала, что потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошенников, которые действовали от имени Monobank в поддельном Telegram-боте. С ее предпринимательского счета средства перевели на ряд фиктивных украинских ФЛП. Блогерша заявила, что банк не обеспечил надлежащего мониторинга подозрительных транзакций.