Графіки відключень на 16 листопада: де не буде світла понад 13 годин

У неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України продовжать діяти графіки відключення електропостачання.

Графіки погодинних відключень будуть впродовж усієї доби — 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть з 00:00 до 23:59, повідомляє "Укренерго".

Абонентів попереджають, що час і обсяг обмежень можуть змінитися, тому необхідно стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Коли електроенергія буде доступна, рекомендують використовувати її економно, щоб уникнути додаткових обмежень.

Додамо, що причина введення обмежень все та сама — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.

Своєю чергою ДТЕК уже оприлюднила графіки відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. У столиці світло залежно від черги буде відсутнє від трьох до 5,5 годин, а в Дніпропетровській області в середньому по шість годин. У Дніпропетровській області світла не буде від семи до 13,5 годин.

Графіки відключень світла на 16 листопада в Києві

Графіки відключень світла на 16 листопада в Києві Фото: ДТЭК

Графіки відключень світла на 16 листопада — Київська область

Графіки відключень світла на 16 листопада в Київській області Фото: ДТЭК

Графіки відключень світла на 16 листопада — Дніпропетровська область

Графіки відключень світла на 16 листопада у Дніпропетровській області Фото: ДТЭК

Нагадаємо, депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова обурилася, оскільки українцям нібито не дають "жодних конструктивних пояснень" щодо відключень електроенергії. Вона вимагає від влади пояснити, чому українці живуть у темряві та як довго це триватиме.

Зі свого боку народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що графіки вимкнення світла діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни.

Також повідомлялося, що експерт Ігор Молодан розповів, як зберегти тепло у квартирі під час вимкнення опалення та блекауту. За його словами, тривала відсутність опалення може становити серйозну небезпеку для жителів, особливо в старих будинках.