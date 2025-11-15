Графики отключений на 16 ноября: где не будет света больше 13 часов

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины продолжат действовать графики отключения электроснабжения.

Графики почасовых отключений будут на протяжении всех суток – 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности также будут действовать с 00:00 до 23:59, сообщает "Укрэнерго".

Абонентов предупреждают, что время и объем ограничений могут измениться, поэтому необходимо следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Когда электроэнергия будет доступна, рекомендуют использовать ее экономно, чтобы избежать дополнительных ограничений.

Добавим, что причина введения ограничений все та же – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В свою очередь ДТЭК уже обнародовала графики отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В столице свет в зависимости от очереди будет отсутствовать от трех до 5,5 часов, а в Днепропетровской области в среднем по шесть часов. В Днепропетровской области света не будет от семи до 13, 5 часов.

Напомним, депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова возмутилась, поскольку украинцам якобы не дают "никаких конструктивных объяснений" относительно отключений электроэнергии. Она требует от властей объяснить, почему украинцы живут в темноте и как долго это будет продолжаться.

В свою очередь народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны.

Также сообщалось, что эксперт Игорь Молодан рассказал, как сохранить тепло в квартире во время отключения отопления и блэкаута. По его словам, длительное отсутствие отопления может представлять серьезную опасность для жителей, особенно в старых домах.