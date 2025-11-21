Пенсіонери економлять на опаленні майже 20 тисяч грн щомісяця: як їм це вдається

Пара похилого віку платить за опалення будинку майже вдесятеро менше після того, як встановила центр обробки даних у своєму сараї. Розміщені в центрі понад 500 крихітних комп'ютерів генерують тепло, яке передається в опалювальну систему.

Про лайфхак щодо економії на опаленні від британського подружжя Терренса і Леслі Бріджес пише Daily Mail. Вони стали першими людьми у Великій Британії, що замінили газовий котел у своєму будинку на центр обробки даних "HeatHub".

Дата-центр розміром 2,4 на 1,8 метра встановили в сараї в саду в грудні 2024 року. Після цього рахунки за опалення двокімнатного бунгало зменшилися зі звичайних 375 фунтів на місяць до 40–70 фунтів, тобто економія склала приблизно 335 фунтів (18 458 грн за актуальним курсом).

"Мені не доводиться турбуватися про те, чи можу я собі дозволити увімкнути опалення, бо тепер я можу це зробити. Бути піддослідним кроликом, як нас називають, — це того варте", — розповів Терренс Бріджес, відставний сержант Королівських військово-повітряних сил.

Відео дня

Його дружина, Леслі, страждає на стеноз хребта, і її спина застигає від сильного холоду, тому раніше подружжя витрачало на опалення великі суми.

"Ми можемо використовувати опалення 24 години на добу, і воно працює миттєво. Якщо температура всередині коли-небудь падає, я просто підвищую її на кілька градусів, і відразу знову стає приємно і тепло", — розповів пан Бріджес про нову опалювальну систему.

Спочатку центр хотіли встановити у вітальні чи в саду, проте вирішили не псувати квітники та обрали місце в сараї.

"Сама коробка розміром з морозильну камеру, а також у нас є акумулятор і перетворювач. Я чув про центри обробки даних і завжди цікавився ними. Мене це зацікавило, бо у мене є онуки, і я думаю про те, коли вони виростуть", — сказав Бріджес.

Використання центру обробки даних не лише економить гроші, а і є екологічним рішенням, оскільки знижує шкідливі викиди в навколишнє середовище. В межах екологічної програми на даху подружжя також встановили сонячні панелі.

Нагадаємо, експерт Ігор Молодан 9 листопада радив українцям, як можна вижити без централізованого опалення. За його словами, всім мешканцям оселі варто перебиратися в найменшу кімнату, запастися спальними мішками та утеплювати вікна ковдрами.

7 листопада Фокус розповідав, як обігріти кімнату без опалення.