Пенсионеры экономят на отоплении почти 20 тысяч грн ежемесячно: как им это удается

Пожилая пара платит за отопление дома почти в десять раз меньше после того, как установила центр обработки данных в своем сарае. Размещенные в центре более 500 крошечных компьютеров генерируют тепло, которое передается в отопительную систему.

О лайфхаке по экономии на отоплении от британских супругов Терренса и Лесли Бриджес пишет Daily Mail. Они стали первыми людьми в Великобритании, которые заменили газовый котел в своем доме на центр обработки данных "HeatHub".

Дата-центр размером 2,4 на 1,8 метра установили в сарае в саду в декабре 2024 года. После этого счета за отопление двухкомнатного бунгало уменьшились с обычных 375 фунтов в месяц до 40-70 фунтов, то есть экономия составила около 335 фунтов (18 458 грн по актуальному курсу).

"Мне не приходится беспокоиться о том, могу ли я себе позволить включить отопление, потому что теперь я могу это сделать. Быть подопытным кроликом, как нас называют, — это того стоит", — рассказал Терренс Бриджес, отставной сержант Королевских военно-воздушных сил.

Его жена, Лесли, страдает стенозом позвоночника, и ее спина застывает от сильного холода, поэтому раньше супруги тратили на отопление большие суммы.

"Мы можем использовать отопление 24 часа в сутки, и оно работает мгновенно. Если температура внутри когда-либо падает, я просто повышаю ее на несколько градусов, и сразу снова становится приятно и тепло", — рассказал господин Бриджес о новой отопительной системе.

Сначала центр хотели установить в гостиной или в саду, однако решили не портить цветники и выбрали место в сарае.

"Сама коробка размером с морозильную камеру, а также у нас есть аккумулятор и преобразователь. Я слышал о центрах обработки данных и всегда интересовался ими. Меня это заинтересовало, потому что у меня есть внуки, и я думаю о том, когда они вырастут", — сказал Бриджес.

Использование центра обработки данных не только экономит деньги, но и является экологическим решением, поскольку снижает вредные выбросы в окружающую среду. В рамках экологической программы на крыше супругов также установили солнечные панели.

