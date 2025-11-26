Клієнтам "Нової пошти" приходять листи про заборгованість: що відбувається

Українців у листах попереджають, що в разі непогашення заборгованості справу нібито буде передано до суду.

Українців попереджають, що це — фішингова розсилка, яка до роботи "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA не має жодного стосунку. У пресслужбі поштового оператора попередили, щоб клієнти не відкривали подібні листи, які є фейковими.

"Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням", — пояснили в НП.

Так виглядають фейкові листи від шахраїв

Як убезпечити себе:

Перевірити адресу відправника. Листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів.

Звернути увагу на підозрілі зміни або помилки написання.

Не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями.

Що робити, якщо лист усе ж таки відкрили або перейшли за сумнівним посиланням:

Необхідно якнайшвидше змінити паролі на особистих акаунтах і перевірити, чи немає інших активних сесій.

Якщо виявлено підозрілу активність, потрібно завершити всі невідомі сесії через налаштування безпеки акаунтів.

Увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів — це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.

При отриманні такого листа потрібно одразу ж відправити його в спам і видалити, щоб мінімізувати ризик повторної розсилки.

"Підрозділ кібербезпеки Нової пошти вже працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами і провайдерами для обмеження діяльності шахраїв", — запевнили в компанії, попросивши клієнтів бути уважними і дотримуватися всіх перерахованих вище рекомендацій.

