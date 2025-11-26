Клиентам "Новой почты" приходят письма о задолженности: что происходит

Украинцев в письмах предупреждают, что в случае непогашения задолженности дело якобы будет передано в суд.

Украинцев предупреждают, что это – фишинговая рассылка, которая к работе "Новой почты" или любой другой компании группы NOVA не имеет никакого отношения. В пресс-службе почтового оператора предупредили, чтобы клиенты не открывали подобные письма, которые являются фейковыми.

"Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей придуманными долгами, чтобы заставить открыть вложения или перейти по ссылке", – объяснили в НП.

Так выглядят фейковые письма от мошенников

Как обезопасить себя:

Проверить адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов.

Обратить внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.

Не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам.

Что делать, если письмо все же открыли или перешли по сомнительной ссылке:

Необходимо поскорее изменить пароли на личных аккаунтах и ​​проверить, нет ли других активных сессий.

Если обнаружена подозрительная активность, нужно завершить все неизвестные сессии через настройки безопасности аккаунтов.

Включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов – это значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.

При получении такого письма нужно сразу же отправить его в спам и удалить, чтобы минимизировать риск повторной рассылки.

"Подразделение кибербезопасности Новой почты уже работает над прекращением этой фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников", – заверили в компании, попросив клиентов быть внимательнее и соблюдать все вышеперечисленные рекомендации.

