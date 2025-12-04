Ціни на нафту знову зросли: однією з причин стала Україна, — Bloomberg

На тлі поки що неясних перспектив мирної угоди між Україною і Росією, а також ескалації напруженості у Венесуелі ціни на нафту продовжують хоч і повільно, але стабільно повзти вгору.

Нафта марки Brent торгувалася близько $63 за барель після невеликого зростання на 0,4% 3 грудня, тоді як ціна на нафту марки West Texas Intermediate перевищила $59, пише Bloomberg.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп назвав зустріч свого посланника з головою РФ Володимиром Путіним "досить хорошою", але визнав невизначеність результату мирної угоди.

Аналітики RBC Capital Markets констатують, що переговори на високому рівні між офіційними особами США і Росії не привели до дипломатичного прориву в припиненні майже чотирирічної війни в Україні, що робить перспективи закінчення конфлікту в найближчому майбутньому малоймовірними.

"Ми хотіли б застерегти від надмірного ентузіазму з приводу майбутніх мирних перемовин, у яких не беруть участі всі зацікавлені сторони", — зазначають вони.

Окремо Трамп підтвердив, що США найближчим часом почнуть завдавати ударів по наркокартелях на суші Венесуели. Зараз американські війська стягуються в регіон, і ця ситуація теж впливає на ціни на нафту.

Таким чином інвестори частково компенсують побоювання з приводу профіциту, який, як очікується, досягне рекордного рівня наступного року.

Оскільки ОПЕК+ відновлює видобуток, що простоює, а інші виробники збільшують пропозицію, в перспективі нафта наближається до річного падіння. Цього року китайські закупівлі допомогли підтримати ринок, але генеральний директор Hengli Petrochemical International Pte. Джанет Хонг вважає, що попит у країні буде низьким щонайменше до середини 2026 року.

