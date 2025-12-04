Цены на нефть снова подросли: одной из причин стала Украина, – Bloomberg

На фоне пока что неясных перспектив мирного соглашения между Украиной и Россией, а также эскалации напряженности в Венесуэле цены на нефть продолжают хоть и медленно, но стабильно ползти вверх.

Нефть марки Brent торговалась около $63 за баррель после небольшого роста на 0,4% 3 декабря, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила $59, пишет Bloomberg.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп назвал встречу своего посланника с главой РФ Владимиром Путиным "достаточно хорошей", но признал неопределенность исхода мирного соглашения.

Аналитики RBC Capital Markets констатируют, что переговоры на высоком уровне между официальными лицами США и России не привели к дипломатическому прорыву в прекращении почти четырехлетней войны на Украине, что делает перспективы окончания конфликта в ближайшем будущем маловероятными.

"Мы хотели бы предостеречь от чрезмерного энтузиазма по поводу будущих мирных переговоров, в которых не участвуют все заинтересованные стороны", – отмечают они.

Отдельно Трамп подтвердил, что США в ближайшее время начнут наносить удары по наркокартелям на суше Венесуэлы. Сейчас американские войска стягиваются в регион, и эта ситуация тоже влияет на цены на нефть.

Таким образом инвесторы частично компенсируют опасения по поводу профицита, который, как ожидается, достигнет рекордного уровня в следующем году.

Поскольку ОПЕК+ возобновляет простаивающую добычу, а другие производители увеличивают предложение, в перспективе нефть приближается к годовому падению. В этом году китайские закупки помогли поддержать рынок, но генеральный директор Hengli Petrochemical International Pte. Джанет Хонг считает, что спрос в стране будет низким как минимум до середины 2026 года.

