В Україні запровадили екстрені відключення світла: у яких областях не діють "старі" графіки

У ніч на 9 грудня російські окупанти масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах з метою залишити населення України без світла та електрики.

Унаслідок атак на ранок виявилися знеструмленими споживачі в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях, повідомили в "Укренерго".

Незважаючи на те, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє змогу поточна безпекова ситуація, енергетикам довелося запровадити аварійні відключення споживачів Харківської, Сумської та Полтавської областей.

"Попередньо оприлюднені графіки відключень у цих регіонах поки що не діють. Аварійні відключення буде скасовано одразу після стабілізації ситуації", — заявили в компанії. На сайтах місцевих обленерго публікуються оновлені графіки.

Енергетики зазначають, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, тож зберігається потреба в її економному використанні. Абонентів просять перенести користування потужними електроприладами на нічні години — після 23:00.

Від початку року ЗС РФ уже вісім разів масштабно атакувала ракетами та дронами енергосистему України, через що в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовують заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу та погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг. У деяких регіонах світла немає по 17 і більше годин.

Напередодні ввечері російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що через атаку без електрики залишилися частина Сум і Сумського району, а критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення.

Раніше голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив, що навіть за оптимістичним сценарієм вимкнення світла триватимуть протягом усієї зими.

За негативного ж ЗС РФ завдаватимуть ударів по енергосистемі, а у споживачів не буде світла цілодобово.

Експерти прогнозують, що через тривалі відключення світла в Україні можуть на третину подорожчати продукти харчування. Насамперед це торкнеться м'яса і молока, які потребують постійного охолодження.

Зі свого боку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що на відновлення комфортного режиму енергозабезпечення піде багато часу, жити з регулярними відключеннями світла після війни українцям доведеться щонайменше 6-12 місяців, а на відновлення всієї енергосистеми піде щонайменше сім років.