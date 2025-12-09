В Украине ввели экстренные отключения света: в каких областях не действуют "старые" графики

В ночь на 9 декабря российские оккупанты массированно обстреляли энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах с целью оставить население Украины без света и электричества.

В результате атак на утро оказались обесточенными потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в "Укрэнерго".

Несмотря на то, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет текущая ситуация безопасности, энергетикам пришлось ввести аварийные отключения потребителей Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

"Предварительно обнародованные графики отключений в этих регионах пока не действуют. Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации", – заявили в компании. На сайтах местных облэнерго публикуются обновленные графики.

Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту, поэтому сохраняется потребность в ее экономном использовании. Абонентов просят перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы – после 23:00.

С начала года ВС РФ уже восемь раз масштабно атаковала ракетами и дронами энергосистему Украины, из-за чего во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 1,5 до 4 очередей. В некоторых регионах света нет по 17 и больше часов.

Накануне вечером российская армия ударила по энергетической инфраструктуре Сумской области. Глава областной военной администрации Олег Григоров заявил, что из-за атаки без электричества остались часть Сум и Сумского района, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы.

По негативному же ВС РФ будут наносить удары по энергосистеме, а у потребителей не будет света сутками.

Эксперты прогнозируют, что из-за длительных отключений света в Украине могут на треть подорожать продукты питания. В первую очередь это коснется мяса и молока, которые требуют постоянного охлаждения.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что на возобновление комфортного режима энергообеспечения уйдет много времени, жить с регулярными отключениями света после войны украинцам придется не менее 6-12 месяцев, а на восстановление всей энергосистемы уйдет не менее семи лет.