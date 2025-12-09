Харченко розповів про критичну ситуацію в енергетиці: Маляр припустила, що він працює на РФ

За словами експерта, енергетики після двох-трьох нових атак ЗС РФ не матимуть можливості відновити пошкоджені критичні об'єкти. На заяву вже відреагувала ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка припустила, що Олександр Харченко, озвучуючи подібні меседжі, може підігравати Росії.

Заяву про критичну ситуацію в енергетиці зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в Медіацентрі.

За його словами, резервів зараз практично не існує.

"Я не бачу грошей і ресурсів для масованого відновлення резервів. Можливо, я чогось просто не знаю, я був би радий цьому. Але я не бачу зараз ресурсів ні в "Укренерго", ні в генерувальних компаній, ні в розподільчих компаній особливо для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм уже потрібне і буде потрібне через 2-3 місяці", — заявив він.

Харченко вважає, що якщо в "Укренерго" ще є якісь "закрома", то в інших компаній усе набагато гірше:

"Як я розумію, ситуація близька до того, що вони через певний і дуже короткий час, 2-3 атаки, дивитимуться на пошкодження і не розумітимуть, яким чином це відновлювати".

Така відвертість глави ЦДЕ вже викликала реакцію. Так, народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко жахнувся тому, наскільки Україна виявилася непідготовленою до зими, і згадав слова Харченка про "2-3 обстріли".

Зі свого боку ексзаступниця міністра оборони у 2021-2023 роках Ганна Маляр обурилася тому, що подібна інформація озвучується на публіку:

"Це український Центр досліджень? Бо за контекстом повідомлення під час воєнного стану як російський".

Вона також зазначила, що і офіційні установи, і експерти, які коментують тему енергетики, надають велику послугу ворогу і шкоду Україні.

"Ми ж і без коментарів та піару бачимо — є в нас вдома світло чи ні. Не потрібно ніякі цифри називати, не потрібно стан коментувати. Усі все розуміють", — наголосила Маляр.

Не зрозуміли поведінку чиновника і пересічні користувачі, вважаючи, що такі слова можуть стимулювати ЗС РФ до нових ударів.

Сам Харченко ніяк подібні звинувачення проти себе не коментував.

Нагадаємо, народний депутат і голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус розповів, що причина, чому ЗС РФ більше б'ють по великих об'єктах.

Раніше також повідомлялося, що Україні вже не вистачає грошей на нові захисні споруди та розширення мережі фортифікованих об'єктів.