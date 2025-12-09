Харченко рассказал о критической ситуации в энергетике: Маляр предположила, что он работает на РФ

По словам эксперта, энергетики после двух-трех новых атак ВС РФ не будут иметь возможности возобновить поврежденные критические объекты. На заявление уже отреагировала экс-заместитель министра обороны Анна Маляр, которая предположила, что Александр Харченко, озвучивая подобные месседжи, может подыгрывать России.

Заявление о критической ситуации в энергетике сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге в Медиацентре.

По его словам, резервов сейчас практически не существует.

"Я не вижу денег и ресурсов для массированного возобновления резервов. Возможно, я чего-то просто не знаю, я был бы рад этому. Но я не вижу сейчас ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих компаний, ни у распределительных компаний особенно для того, чтобы закупать то оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через 2-3 месяца", – заявил он.

Харченко считает, что если у "Укрэнерго еще есть какие-то "закрома", то у остальных компаний все куда хуже:

"Как я понимаю, ситуация близка к тому, что они через определенное и очень короткое время, 2-3 атаки, будут смотреть на повреждения и не понимать, каким образом это восстанавливать".

Подобная откровенность главы ЦИЭ уже вызвала реакцию. Так, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко ужаснулся тому, насколько Украина оказалась неподготовленной к зиме и упомянул слова Харченко про "2-3 обстрела".

В свою очередь экс-заместитель министра обороны в 2021-2023 Анна Маляр возмутилась тому, что подобная информация озвучивается на публику:

"Это украинский Центр исследований? Ибо по контексту сообщения во время военного положения как российский".

Она также отметила, что и официальные учреждения, и эксперты, комментирующие тему энергетики, оказывают большую услугу врагу и вред Украине.

"Мы же и без комментариев и пиара видим – есть у нас дома свет или нет. Не нужно никакие цифры называть, не нужно состояние комментировать. Все все понимают", – подчеркнула Маляр.

Не поняли поведение чиновника и рядовые пользователи, считая, что подобные слова могут стимулировать ВС РФ к новым ударам.

Сам Харченко никак подобные обвинения против себя не комментировал.

Напомним, народный депутат и председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус рассказал, что причина, почему ВС РФ больше бьют по крупным объектам.

Ранее также сообщалось, что Украине уже не хватает денег на новые защитные сооружения и расширение сети фортифицированных объектов.