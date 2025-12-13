Безвідповідально і тупо: телеведучий Суханов розкритикував одну з найбільш затребуваних соцвиплат

Ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1" Олексій Суханов вважає, що держава даремно пропонує гроші за народження дитини. На його думку, недобросовісні батьки зловживають цим, народжуючи потомство виключно заради отримання матеріальної вигоди.

Українська влада обрала хибний шлях, встановивши виплати за народження дитини. Про це Олексій Суханов розповів у бесіді зі Славою Дьоміним.

На його думку, така система створює можливість для зловживань з боку окремих категорій населення, які народжують виключно заради грошей.

"Я вважаю, що це безвідповідально і тупо. Те, що ухвалено Верховною Радою — це дно і це тупізм. Це вкрай необхідно зупинити", — заявив Суханов.

Водночас він зазначив, що загалом не проти державної підтримки сімей із дітьми, запропонувавши замість надання "живих грошей" відкривати банківські накопичувальні рахунки на ім'я новонароджених, гарантувати їм місця в дитячих садочках, надавати підтримку під час вступу до університету тощо.

Зазначимо, раніше сума виплати при народженні дитини становила 41 280 грн. Одноразово виплачувалося 10 320 грн, а решту коштів батькам видавали щомісяця по 860 грн протягом трьох років.

Однак згідно з підписаним президентом законом про виплати на дитину, який ухвалив парламент, з 1 січня 2026 року суму допомоги при народженні буде збільшено до 50 000 грн. Крім того, підтримка родин із дітьми стосуватиметься ще кількох видів державної допомоги, зокрема "пакунка малюка", "пакунка школяра", програм єСадок та єЯсла тощо.