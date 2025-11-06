Закон про 50 тисяч при народженні, “єЯсла” та інші соцвиплати для батьків сколихнув українців. Одні ставлять запитання: “А звідки гроші?”, інші висловлюють занепокоєння щодо своєчасності. Фокус запитав у експертів про нову систему підтримки родин.

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює підтримку батьків і створює сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям. Згідно з документом №13532, сім'я матиме тепер комплексну систему допомоги - від вагітності до перших шкільних років дитини. Як зазначили у парламенті, метою такого закону є підвищення народжуваності в Україні, а також полегшення догляду за дітьми та допомогти батькам швидше повернутися до роботи.

Що передбачає закон про допомогу на дітей

Уже від 2026 року молоді батьки зможуть скористатися новими видами соціальної підтримки.

Зокрема:

7 тис. грн під час вагітності та пологів — для жінок без державного страхування (для військовослужбовиць — 100% від грошового забезпечення);

50 тис. грн при народженні дитини — одноразова виплата, яка має стати реальним фінансовим стимулом для молодих родин;

7 тис. грн щомісячно для догляду за дитиною до 1 року;

програма “єЯсла” — державна мережа ясел із цифровою реєстрацією через застосунок “Дія” для батьків, які повертаються до роботи;

програма “єСадок” — компенсація або субсидія на відвідування дитсадків для дітей 3–6 років;

новий “Пакунок школяра” — підтримка для всіх першокласників перед початком навчального року;

підвищена допомога сім’ям із дітьми з інвалідністю — завдяки коефіцієнту 1,5 розмір виплат буде вищим.

Окрім прямих виплат, закон передбачає автоматичну індексацію допомог відповідно до рівня інфляції.

Верховна Рада ухвалила закон про 50 тис. грн при народженні дитини Фото: УНІАН

“Це не гроші платників податків” — експерт

Новий механізм підтримки батьків узгоджується з чинною практикою щорічної індексації соціальних виплат. Зокрема, економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ухвалений закон є частиною ширшої реформи соціальної підтримки.

Фінансування більшості нових програм здійснюватиметься за рахунок гуманітарних коштів міжнародних партнерів, а не державного бюджету

За його словами, фінансування більшості нових програм здійснюватиметься за рахунок гуманітарних коштів міжнародних партнерів, а не державного бюджету.

“Це гуманітарні гроші, які надають наші партнери. Точно не гроші платників податків”, — наголошує Пендзин.

Демографічна криза в Україні потребує підвищення соцстандартів Фото: pexels.com

"У нас 0,8 дитини на родину": демографічна яма, яка заглиблюється

Проте головним сенсом ініціативи експерти називають не стільки соціальний, як демографічний. За їхніми словами, Україна перебуває в глибокій кризі.

“Сьогодні в Україні приблизно 0,8 дитини на одну сім’ю. А щоб населення хоча б не скорочувалося, потрібно, щоб на родину припадало щонайменше двоє дітей. Ми маємо демографічну ‘яму’: покоління, яке народилося у 90-х — на початку 2000-х, нині саме у віці створення сімей. До цього додається відтік молоді за кордон. Тому держава змушена діяти”, — пояснює Пендзин.

Схожу позицію висловлює директор консалтингової компанії “Михайлов і партнери” Віталій Михайлов.

“Менша народжуваність 25 років тому дала результати сьогодні. До цього додалися міграція, війна та відтік робочої сили на потреби армії”, — каже експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що бізнес фіксує зростання звільнень серед молодих працівників — через дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років і загальну невизначеність на ринку праці.

Також, як вже пояснював Фокус, у березні 2025 року уряд провів планову індексацію пенсій на 7,9%, що відповідало динаміці споживчих цін і середньої зарплати.

Однак через вищі, ніж очікувалося, темпи інфляції восени уряд ухвалив рішення про додаткову індексацію — у жовтні 2025 року пенсії зросли ще на 8–10%. Підвищення торкнулося близько 10 мільйонів пенсіонерів, а також отримувачів соціальних допомог — малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та одиноких матерів.

Крім того, з 1 грудня 2025 року уряд планує оновити прожитковий мінімум, що автоматично потягне за собою перерахунок низки соціальних виплат.