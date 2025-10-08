Індексація пенсій у 2026 році: кому підвищать виплати і на скільки зросте мінімалка

У 2026 році в Україні планують підвищити мінімальну пенсію 1 березня. Це щорічна процедура, мета якої — частково компенсувати зростання цін і підтримати літніх людей в умовах непростої економічної ситуації.

Related video

Під час індексації держава підвищує розмір пенсій, щоб зберегти купівельну спроможність пенсіонерів. Однак березневе підвищення стосується не всіх. Зокрема, воно не поширюється на одержувачів так званих "спеціальних пенсій" — військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами. Також індексацію не отримають ті, хто вийшов на пенсію нещодавно — за останні кілька років. Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Індексація пенсій у 2026 році — що відомо

Перерахунок пенсій по інвалідності другої або будь-якої іншої групи цього разу також не передбачено — його проводять тільки в окремих випадках.

Розмір індексації, тобто відсоток підвищення, щороку визначає Кабінет міністрів. У 2025 році він становив 11,5%. Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, на пенсійне забезпечення планується спрямувати 1,27 трильйона гривень — на 123,4 мільярда більше, ніж торік.

Однак, як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, це не означає автоматичного збільшення відсотка індексації. Під час воєнного стану уряд має право встановлювати цей показник самостійно, тому він може бути й нижчим. Багато що залежить від прогнозів інфляції.

Як і раніше, пенсії в Україні зростуть тільки у "базовій" частині пенсії — без надбавок і доплат. Саме цей показник береться для розрахунку індексації, тому підсумкова сума збільшення буде індивідуальною для кожного пенсіонера.

Проте є і хороша новина: мінімальна пенсія може зрости у 2026 році на 234 гривні — з 2361 до 2595 гривень.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які виплати отримають українські пенсіонери в жовтні і хто може розраховувати на надбавки або підвищення виплат.

У ЗМІ порівняли розмір пенсій у різних країнах Європи. Абсолютним лідером за сумою виплат стала Ісландія.