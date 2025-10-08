Индексация пенсий в 2026 году: кому повысят выплаты и на сколько вырастет минималка

В 2026 году в Украине планируют повысить минимальную пенсию 1 марта. Это ежегодная процедура, цель которой — частично компенсировать рост цен и поддержать пожилых людей в условиях непростой экономической ситуации.

Во время индексации государство повышает размер пенсий, чтобы сохранить покупательную способность пенсионеров. Однако мартовское повышение касается не всех. В частности, оно не распространяется на получателей так называемых "специальных пенсий" — военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, выплаты которым регулируются отдельными законами. Также индексацию не получат те, кто вышел на пенсию недавно — за последние несколько лет. Об этом говорится в материале УНИАН.

Индексация пенсий в 2026 году — что известно

Перерасчет пенсий по инвалидности второй или любой другой группы в этот раз также не предусмотрен — он проводится только в отдельных случаях.

Размер индексации, то есть процент повышения, ежегодно определяет Кабинет министров. В 2025 году он составлял 11,5%. Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, на пенсионное обеспечение планируется направить 1,27 триллиона гривен — на 123,4 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Однако, как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, это не означает автоматического увеличения процента индексации. Во время военного положения правительство имеет право устанавливать этот показатель самостоятельно, поэтому он может быть и ниже. Многое зависит от прогнозов инфляции.

Как и раньше, пенсии в Украине вырастут только у "базовой" части пенсии — без надбавок и доплат. Именно этот показатель берется для расчета индексации, поэтому итоговая сумма увеличения будет индивидуальной для каждого пенсионера.

Тем не менее, есть и хорошая новость: минимальная пенсия может возрасти в 2026 году на 234 гривны — с 2361 до 2595 гривен.

