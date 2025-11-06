Закон о 50 тыс. грн при рождении, "еЯслах" и других соцвыплатах для родителей всколыхнул украинцев. Одни задают вопрос: "А откуда деньги?", другие выражают беспокойство по поводу своевременности. Фокус спросил у экспертов о новой системе поддержки семей.

Верховная Рада приняла закон, который усиливает поддержку родителей и создает современные условия для совмещения материнства (отцовства) с профессиональной жизнью. Согласно документу №13532, семья будет иметь теперь комплексную систему помощи — начиная с беременности до первых школьных лет ребенка. Как отметили в парламенте, целью такого закона является повышение рождаемости в Украине, а также облегчение ухода за детьми и помощь родителям в процессе возвращения к работе.

Что предусматривает закон о помощи на детей

Уже с 2026 года молодые родители смогут воспользоваться новыми видами социальной поддержки.

В частности:

7 тыс. грн во время беременности и родов — для женщин без государственного страхования (для военнослужащих — 100% от денежного обеспечения);

50 тыс. грн при рождении ребенка — единовременная выплата, которая должна стать реальным финансовым стимулом для молодых семей;

7 тыс. грн ежемесячно для ухода за ребенком до 1 года;

программа "еЯсла" — государственная сеть яслей с цифровой регистрацией через приложение "Дія" для родителей, которые возвращаются к работе;

программа "еСадок" — компенсация или субсидия на посещение детсадов для детей 3-6 лет;

новый "Пакет школьника" — поддержка для всех первоклассников перед началом учебного года;

повышенная помощь семьям с детьми с инвалидностью — благодаря коэффициенту 1,5 размер выплат будет выше.

Кроме прямых выплат, закон предусматривает автоматическую индексацию пособий в соответствии с уровнем инфляции.

"Это не деньги налогоплательщиков" — эксперт

Новый механизм поддержки родителей согласуется с действующей практикой ежегодной индексации социальных выплат. В частности, экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что принятый закон является частью более широкой реформы социальной поддержки.

Финансирование большинства новых программ будет осуществляться за счет гуманитарных средств международных партнеров, а не государственного бюджета

По его словам, финансирование большинства новых программ будет осуществляться за счет гуманитарных средств международных партнеров, а не государственного бюджета.

"Это гуманитарные деньги, которые предоставляют наши партнеры. Точно не деньги налогоплательщиков", — отмечает Пендзин.

"У нас 0,8 ребенка на семью": демографическая яма, которая растет

Однако главным смыслом инициативы эксперты называют не столько социальный, сколько демографический. По их словам, Украина находится в глубоком кризисе.

"Сегодня в Украине примерно 0,8 ребенка на одну семью. А чтобы население хотя бы не сокращалось, нужно, чтобы на семью приходилось как минимум двое детей. Мы имеем демографическую "яму": поколение, родившееся в 90-х — начале 2000-х, сейчас как раз в возрасте создания семей. К этому добавляется отток молодежи за границу. Поэтому государство вынуждено действовать", — объясняет Пендзин.

Похожую позицию высказывает директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов.

"Меньшая рождаемость 25 лет назад дала результаты сегодня. К этому добавились миграция, война и отток рабочей силы на нужды армии", — говорит эксперт.

