С первых дней после открытия границы бизнесы начали фиксировать повышенный уровень увольнений среди молодых сотрудников. Фокус выяснил, откуда чаще всего увольняются ребята, и как эти отрасли будут выживать.

Разрешение на выезд из Украины не только открыло границу для мужчин 18-22 лет, но и стало поводом для беспокойства работодателей и экономистов. Ведь резкое увеличение выезда молодежи имеет потенциал дестабилизировать ситуацию на рынке труда и спровоцировать кризисные кварталы, пока бизнес адаптируется. В то же время глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что пока преждевременно делать какие-то выводы: "После наших внутренних обсуждений, мы не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий".

Несмотря на это возникает вопрос: отток молодежи все же временный, или действительно образовалась системная угроза для бизнеса и страны в целом?

Выезд за границу: о чем свидетельствует статистика и исследования

На сегодня нет открытой официальной статистики, которая бы точно показывала, сколько мужчин в возрасте 18-22 лет живет в Украине и какая их часть уже воспользовалась правом выезда за границу. Впрочем, отдельные заявления экспертов дают определенное представление о масштабе. По словам экономиста Олега Пендзина, общая численность 18-24-летних парней составляет около 1,2 млн человек. Если принять во внимание информацию Госпогранслужбы об отсутствии массового выезда молодых мужчин, а также ограничение процесса другими факторами (наличие военно-учетных документов и т.п.), то бить тревогу из-за оттока молодых мужчин рано.

В странах ЕС минимальная зарплата значительно выше украинской — до 2 638 евро

В то же время иностранные источники сообщают об ощутимом движении: по информации польских СМИ, только в течение первой недели после изменения правил более 10 тысяч украинцев этого возраста въехали в Польшу.

Фокус обратился за исследованием к украинскому онлайн-порталу для поиска работы Work.ua и оказалось, что в течение сентября 37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18-22 года. Более трети компаний уже испытывает отток кадров. Такие результаты показал опрос более 1 000 работодателей.

Если подвести итоги по ситуации с выездом украинцев за границу, согласно официальным данным, исследованиям и опросам, риски оттока рабочей силы серьезные.

Статистика и факты*

Категорія Дані / показник Загальні тенденції міграції Від початку повномасштабного вторгнення майже 7 млн українців виїхали з країни

На кінець листопада 2024 року за кордоном перебувають близько 5,2 млн українців

Демографи прогнозують значні втрати населення через війну, еміграцію та низьку народжуваність - зокрема скорочення робочої сили 20-60 років

За даними UNDP (пердставництво ООН в Україні), міграція стала ключовим фактором соціально-економічних змін для молоді (14-34 роки) Виїзд чоловіків 18-22 років За даними західних джерел, від 28 серпня по 3 вересня 2025 року близько 10 000 чоловіків 18–22 років виїхали з України, тоді як повернулося 2 000





Опитування 1 091 роботодавця: 37% компаній зафіксували звільнення чоловіків 18–22 років

HR-експерти відзначають втрати молодих кадрів у межах 3-5%, що перевищує звичайний рівень плинності

Найбільше постраждали галузі: HoReCa, ритейл, супермаркети

*За даними Work.ua, UNDP, Центру економічної стратегії, даних з відкритих джерел



Кроме розничной торговли (59%) и гостинично-ресторанного бизнеса (65%), потери рабочих рук в других отраслях распределились следующим образом:

пищевая промышленность — 52%;

строительная промышленность и деревообработка — 47%;

оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт — 43%;

транспорт, логистика — 31%.

Что говорят работодатели об оттоке молодежи — опрос

Если для многих молодых людей 18-22 лет разрешение на выезд за границу стало определяющим фактором в выборе между трудоустройством дома или попыткой найти лучшие перспективы за рубежом, то бизнесы разных сфер попали в ограничения, почувствовав первые последствия. Фокус пообщался с аграриями, представителями ритейла, IT и эйчарами и спросил их о ситуации на предприятиях.

Решение ехать за границу не всегда очевидно: деньги имеют значение, но они должны соотноситься с затратами Фото: Getty Images

Ритейл об оттоке молодежи

По наблюдению издания, бизнесы по-разному реагируют: ритейл и аграрии ищут замену молодым кадрам, IT-отрасль чувствует себя стабильнее.

"У нас работает около 3000 "преемников" (молодые работники, которые только начинают карьеру — ред.) в возрасте 18-22 года — это примерно 10% от общего количества работников. После обновления порядка пересечения государственной границы мы сначала с беспокойством фиксировали рост увольнений. Однако сейчас их доля не превышает 3% в этой возрастной категории", — прокомментировала ситуацию пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо".

Согласно исследованию, отток мужчин 18-22 лет уже ощутим для трети компаний, особенно крупных и в сфере услуг

Мужчины этого возраста работают на разных должностях, поэтому каких-то выраженных тенденций там не наблюдается.

"Мы обеспокоены ситуацией, но делать выводы относительно влияния на компанию рано. Для нас важно создавать комфортные условия, чтобы у молодежи была мотивация оставаться в Украине и даже возвращаться после обучения за рубежом. Мы стараемся быть гибкими, чтобы соответствовать новым требованиям рынка труда", — добавляют в "Сильпо".

В то же время, чтобы предотвратить критическую ситуацию, в "Сільпо" запускают инициативы для несовершеннолетних работников (сейчас в сети работает более 1300 подростков от 16 лет), а также привлекают больше женщин.

Парни до 24 лет и мужчины 50+ — основной трудовой ресурс в Украине в аграрной отрасли Фото: УНИАН

IT-сектор почти не пострадал

Для IT-отрасли ситуация менее критична благодаря удаленной работе. В компании Ciklum Фокусу рассказали, что молодежь 18-22 лет не является определяющей частью их команды.

"Доля специалистов в возрасте до 22 лет у нас достаточно небольшая, ведь компания в основном сотрудничает со специалистами уровня Middle, Senior и выше. Поэтому эта категория талантов не влияет существенно на наш бизнес", — добавляет пресс-служба компании

Действительно, для IT-индустрии в целом ситуация с оттоком молодежи не является критической: даже если специалисты выезжают за границу, удаленный формат работы позволяет им и в дальнейшем сотрудничать с украинскими компаниями.

"Мы не ожидаем значительного влияния ни на Ciklum, ни на отрасль в целом", — добавили в компании.

Для IT-индустрии в целом ситуация с оттоком молодежи не является критической Фото: Unsplash

Аграрный сектор: вызов для производителей

Член совета директоров УАИК, председатель ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко обращает внимание, что молодые мужчины являются ключевым трудовым ресурсом в аграрной отрасли.

"У нас недавно уволилось двое молодых работников. Уедут ли они за границу или найдут другое место в Украине, сказать трудно, но тенденция есть. Ведь основная масса наших кадров — это или мужчины 55+, или ребята до 24 лет. Вот основной наш трудовой ресурс", — говорит Сергей Рыбалко.

Учитывая это, к разрешению молодежи на выезд за границу следовало бы подходить более конкретизировано и рационально и принимать такое решение для определенных категорий, но точно не для всех, считает аграрий.

Бизнесы по-разному реагируют: ритейл и аграрии ищут замену молодым кадрам, IT-отрасль чувствует себя стабильнее

"Наверное, нужно было принять правило, которое позволит пересекать границу студентам, которые учатся не в Украине. Это было бы очень правильно, ведь молодежь смогла бы свободно возвращаться домой. Но принятие такого решения для всех — это ошибка. Подобная ситуация создает еще большее напряжение для бизнеса", — сказал он и добавил, хотя за месяц невозможно увидеть последствия или негативный эффект для отрасли, однако движение и общий отток рабочей молодежи однозначно есть и будет продолжаться.

"Если у человека впереди перспектива работать в Европе, а за спиной — опасность и война, конечно он поедет. Здесь привлекутся единицы", — добавил аграрий.

Миграция стала ключевым фактором социально-экономических изменений для молодежи (14-34 года) Фото: УНИАН

Перспективы или война: что больше всего побуждает молодежь выезжать

В ответе на вопрос, почему молодежь уезжает, а главное, вернется ли домой, директор консалтинговой компании "Михайлов и Партнеры" Виталий Михайлов тоже прежде всего назвал финансовые перспективы, однако отметил и другие аспекты.

Зарплатная разница с ЕС остается главным фактором для выезда, но расходы за рубежом делают это преимущество не всегда очевидным

"Парень смотрит: в Польше заработаю 1000 евро, а это около 46 тысяч гривен. Здесь зарплата ниже. Но там надо платить за жилье и питание, которые тоже дорогие. В результате получается не намного больше, чем дома. Конечно, деньги имеют значение, но не только они. Если реальные расходы "съедают" твой заработок, то смысл уезжать исчезает. Многие начинают задумываться: может, лучше остаться в Украине?" — объясняет логику молодых людей специалист по персоналу.

Отметим, что по данным Госстата, по состоянию на август 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет около 20 800 грн (около 465 евро). А минимальная официальная зарплата с 1 января 2025 года — 8 000 грн (около 180 евро).

Для сравнения, в странах ЕС минимальная зарплата значительно выше. Согласно Eurostat (январь 2025 года):

Польша — 1 091 евро;

Литва — 1 038 евро;

Германия — 2 161 евро;

Люксембург — 2 638 евро;

самая низкая в ЕС минималка — в Болгарии — 551 евро.

Учитывая ситуацию, которая сложилась в течение месяца после открытия границ для мужчин 18-22 лет, можно сказать, что основным фактором выбора для молодежи остается уровень дохода по сравнению с расходами за рубежом. Поэтому, Украине нужно не только удержать молодежь, но и создать условия, где работа дома будет конкурентной по качеству и уровню жизни. Реально ли это сделать в условиях полномасштабной войны? Фокус уже задавал этот вопрос как работодателям, так и экспертам по трудоустройству и миграции.