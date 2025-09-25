Молодежь на "чемоданах": как это влияет на бизнес, что говорят работодатели и экономисты
С первых дней после открытия границы бизнесы начали фиксировать повышенный уровень увольнений среди молодых сотрудников. Фокус выяснил, откуда чаще всего увольняются ребята, и как эти отрасли будут выживать.
Разрешение на выезд из Украины не только открыло границу для мужчин 18-22 лет, но и стало поводом для беспокойства работодателей и экономистов. Ведь резкое увеличение выезда молодежи имеет потенциал дестабилизировать ситуацию на рынке труда и спровоцировать кризисные кварталы, пока бизнес адаптируется. В то же время глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что пока преждевременно делать какие-то выводы: "После наших внутренних обсуждений, мы не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий".
Несмотря на это возникает вопрос: отток молодежи все же временный, или действительно образовалась системная угроза для бизнеса и страны в целом?
Выезд за границу: о чем свидетельствует статистика и исследования
На сегодня нет открытой официальной статистики, которая бы точно показывала, сколько мужчин в возрасте 18-22 лет живет в Украине и какая их часть уже воспользовалась правом выезда за границу. Впрочем, отдельные заявления экспертов дают определенное представление о масштабе. По словам экономиста Олега Пендзина, общая численность 18-24-летних парней составляет около 1,2 млн человек. Если принять во внимание информацию Госпогранслужбы об отсутствии массового выезда молодых мужчин, а также ограничение процесса другими факторами (наличие военно-учетных документов и т.п.), то бить тревогу из-за оттока молодых мужчин рано.
В то же время иностранные источники сообщают об ощутимом движении: по информации польских СМИ, только в течение первой недели после изменения правил более 10 тысяч украинцев этого возраста въехали в Польшу.
Фокус обратился за исследованием к украинскому онлайн-порталу для поиска работы Work.ua и оказалось, что в течение сентября 37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18-22 года. Более трети компаний уже испытывает отток кадров. Такие результаты показал опрос более 1 000 работодателей.
Если подвести итоги по ситуации с выездом украинцев за границу, согласно официальным данным, исследованиям и опросам, риски оттока рабочей силы серьезные.
Статистика и факты*
Категорія
Дані / показник
Загальні тенденції міграції
Від початку повномасштабного вторгнення майже 7 млн українців виїхали з країни
На кінець листопада 2024 року за кордоном перебувають близько 5,2 млн українців
Демографи прогнозують значні втрати населення через війну, еміграцію та низьку народжуваність - зокрема скорочення робочої сили 20-60 років
За даними UNDP (пердставництво ООН в Україні), міграція стала ключовим фактором соціально-економічних змін для молоді (14-34 роки)
Виїзд чоловіків 18-22 років
За даними західних джерел, від 28 серпня по 3 вересня 2025 року близько 10 000 чоловіків 18–22 років виїхали з України, тоді як повернулося 2 000
Опитування 1 091 роботодавця: 37% компаній зафіксували звільнення чоловіків 18–22 років
HR-експерти відзначають втрати молодих кадрів у межах 3-5%, що перевищує звичайний рівень плинності
Найбільше постраждали галузі: HoReCa, ритейл, супермаркети
*За даними Work.ua, UNDP, Центру економічної стратегії, даних з відкритих джерел
Кроме розничной торговли (59%) и гостинично-ресторанного бизнеса (65%), потери рабочих рук в других отраслях распределились следующим образом:
- пищевая промышленность — 52%;
- строительная промышленность и деревообработка — 47%;
- оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт — 43%;
- транспорт, логистика — 31%.
Что говорят работодатели об оттоке молодежи — опрос
Если для многих молодых людей 18-22 лет разрешение на выезд за границу стало определяющим фактором в выборе между трудоустройством дома или попыткой найти лучшие перспективы за рубежом, то бизнесы разных сфер попали в ограничения, почувствовав первые последствия. Фокус пообщался с аграриями, представителями ритейла, IT и эйчарами и спросил их о ситуации на предприятиях.
Ритейл об оттоке молодежи
По наблюдению издания, бизнесы по-разному реагируют: ритейл и аграрии ищут замену молодым кадрам, IT-отрасль чувствует себя стабильнее.
"У нас работает около 3000 "преемников" (молодые работники, которые только начинают карьеру — ред.) в возрасте 18-22 года — это примерно 10% от общего количества работников. После обновления порядка пересечения государственной границы мы сначала с беспокойством фиксировали рост увольнений. Однако сейчас их доля не превышает 3% в этой возрастной категории", — прокомментировала ситуацию пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо".
Согласно исследованию, отток мужчин 18-22 лет уже ощутим для трети компаний, особенно крупных и в сфере услуг
Мужчины этого возраста работают на разных должностях, поэтому каких-то выраженных тенденций там не наблюдается.
"Мы обеспокоены ситуацией, но делать выводы относительно влияния на компанию рано. Для нас важно создавать комфортные условия, чтобы у молодежи была мотивация оставаться в Украине и даже возвращаться после обучения за рубежом. Мы стараемся быть гибкими, чтобы соответствовать новым требованиям рынка труда", — добавляют в "Сильпо".
В то же время, чтобы предотвратить критическую ситуацию, в "Сільпо" запускают инициативы для несовершеннолетних работников (сейчас в сети работает более 1300 подростков от 16 лет), а также привлекают больше женщин.
IT-сектор почти не пострадал
Для IT-отрасли ситуация менее критична благодаря удаленной работе. В компании Ciklum Фокусу рассказали, что молодежь 18-22 лет не является определяющей частью их команды.
"Доля специалистов в возрасте до 22 лет у нас достаточно небольшая, ведь компания в основном сотрудничает со специалистами уровня Middle, Senior и выше. Поэтому эта категория талантов не влияет существенно на наш бизнес", — добавляет пресс-служба компании
Действительно, для IT-индустрии в целом ситуация с оттоком молодежи не является критической: даже если специалисты выезжают за границу, удаленный формат работы позволяет им и в дальнейшем сотрудничать с украинскими компаниями.
"Мы не ожидаем значительного влияния ни на Ciklum, ни на отрасль в целом", — добавили в компании.
Аграрный сектор: вызов для производителей
Член совета директоров УАИК, председатель ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко обращает внимание, что молодые мужчины являются ключевым трудовым ресурсом в аграрной отрасли.
"У нас недавно уволилось двое молодых работников. Уедут ли они за границу или найдут другое место в Украине, сказать трудно, но тенденция есть. Ведь основная масса наших кадров — это или мужчины 55+, или ребята до 24 лет. Вот основной наш трудовой ресурс", — говорит Сергей Рыбалко.
Учитывая это, к разрешению молодежи на выезд за границу следовало бы подходить более конкретизировано и рационально и принимать такое решение для определенных категорий, но точно не для всех, считает аграрий.
Бизнесы по-разному реагируют: ритейл и аграрии ищут замену молодым кадрам, IT-отрасль чувствует себя стабильнее
"Наверное, нужно было принять правило, которое позволит пересекать границу студентам, которые учатся не в Украине. Это было бы очень правильно, ведь молодежь смогла бы свободно возвращаться домой. Но принятие такого решения для всех — это ошибка. Подобная ситуация создает еще большее напряжение для бизнеса", — сказал он и добавил, хотя за месяц невозможно увидеть последствия или негативный эффект для отрасли, однако движение и общий отток рабочей молодежи однозначно есть и будет продолжаться.
"Если у человека впереди перспектива работать в Европе, а за спиной — опасность и война, конечно он поедет. Здесь привлекутся единицы", — добавил аграрий.
Перспективы или война: что больше всего побуждает молодежь выезжать
В ответе на вопрос, почему молодежь уезжает, а главное, вернется ли домой, директор консалтинговой компании "Михайлов и Партнеры" Виталий Михайлов тоже прежде всего назвал финансовые перспективы, однако отметил и другие аспекты.
Зарплатная разница с ЕС остается главным фактором для выезда, но расходы за рубежом делают это преимущество не всегда очевидным
"Парень смотрит: в Польше заработаю 1000 евро, а это около 46 тысяч гривен. Здесь зарплата ниже. Но там надо платить за жилье и питание, которые тоже дорогие. В результате получается не намного больше, чем дома. Конечно, деньги имеют значение, но не только они. Если реальные расходы "съедают" твой заработок, то смысл уезжать исчезает. Многие начинают задумываться: может, лучше остаться в Украине?" — объясняет логику молодых людей специалист по персоналу.Важно
Отметим, что по данным Госстата, по состоянию на август 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет около 20 800 грн (около 465 евро). А минимальная официальная зарплата с 1 января 2025 года — 8 000 грн (около 180 евро).
Для сравнения, в странах ЕС минимальная зарплата значительно выше. Согласно Eurostat (январь 2025 года):
- Польша — 1 091 евро;
- Литва — 1 038 евро;
- Германия — 2 161 евро;
- Люксембург — 2 638 евро;
- самая низкая в ЕС минималка — в Болгарии — 551 евро.
Учитывая ситуацию, которая сложилась в течение месяца после открытия границ для мужчин 18-22 лет, можно сказать, что основным фактором выбора для молодежи остается уровень дохода по сравнению с расходами за рубежом. Поэтому, Украине нужно не только удержать молодежь, но и создать условия, где работа дома будет конкурентной по качеству и уровню жизни. Реально ли это сделать в условиях полномасштабной войны? Фокус уже задавал этот вопрос как работодателям, так и экспертам по трудоустройству и миграции.