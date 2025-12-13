Безответственно и тупо: телеведущий Суханов раскритиковал одну из самых востребованных соцвыплат

Ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1" Алексей Суханов считает, что государство зря предлагает деньги за рождение ребенка. По его мнению, недобросовестные родители злоупотребляют этим, рожая потомство исключительно ради получения материальной выгоды.

Украинские власти избрали неверный путь, установив выплаты за рождение ребенка. Об этом Алексей Суханов рассказал в беседе со Славой Деминым.

По его мнению такая система создает возможность для злоупотреблений со стороны отдельных категорий населения, которые рожают исключительно ради денег.

"Я считаю, что это безответственно и тупо. То, что принято Верховной Радой – это дно и это тупизм. Это крайне необходимо остановить", — заявил Суханов.

При этом он отметил, что в целом не против государственной поддержки семей с детьми, предложив вместо предоставления "живых денег" открывать банковские накопительные счета на имя новорожденных, гарантировать им места в детских садах, оказывать поддержку при поступлении в университет и т.п.

Отметим, ранее сумма выплаты при рождении ребенка составляла 41 280 грн. Однократно выплачивалось 10 320 грн, а остальные средства родителям выдавали ежемесячно по 860 грн в течение трех лет.

Однако согласно подписанному президентом закону о выплатах на ребенка, который принял парламент, с 1 января 2026 года сумма помощи при рождении будет увеличена до 50 000 грн. Кроме того, поддержка семей с детьми будет касаться еще нескольких видов государственной помощи, в частности "пакета малыша", "пакет школьника", программ єСадок и єЯсла и др.