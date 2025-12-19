Перейменування "копійки" на "шаг": в Раді відповіли, чи буде НБУ вилучати старі монети

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що заміна назви "копійки" на "шаг" не потребує коштів з державного бюджету. За його словами, вилучати монети Нацбанк не стане, а в найближчі роки усі копійки взагалі вийдуть з обігу.

Про сутність законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг" народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів в ефірі "Новини.live". Він погодився з думкою істориків про правильність цього рішення, хоча зазначив, що не може назвати його найбільш актуальним з усіх, які міг ухвалити парламент.

"Далі я дивлюсь на це виключно як економіст. Чи потребує ця карколомна реформа грошей з державного бюджету? Ні, тому що по факту, скажемо відверто, через девальвацію та інфляцію, яка вочевидь не буде зупинятися, у нас в обігу з того, що випускається, залишилося лише 50 копійок", — сказав нардеп.

Відео дня

Зазначимо, в обігу також іще лишаються 10 копійок, проте з 1 жовтня Національний банк України почав поступово їх вилучати. Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю.

За словами Железняка, за 2-3 роки за прогнозами Нацбанку карбування 50 копійок також припиниться.

"Тобто у нас якщо і буде щось випускатися, теоретично це 50 шагів, але це дуже короткий буде процес, і це буде не вилучення і переплавлення, а просто нова номінація. Зараз в країні є 14 млрд копійок в обороті, ніхто їх вилучати і заміняти на монети зі словом "шаг" не буде", — пояснив парламентарій.

Шаг замість копійки: деталі законопроєкту

Верховна Рада підтримала законопроєкт про перейменування "копійки" на "шаг" у першому читанні 18 грудня. Для остаточного ухвалення рішення нардепи мають проголосувати за закон в цілому на засіданні 27 грудня.

"24 Канал" пояснював, що назва "шаг" є більш історично українською, оскільки "копійками" називалися монети Московського царства. На них був зображений герб Москви з Георгієм-побєдоносцем зі списом в руках, а назва "копійка" походить від російського слова "копье". Назва "шаг" своєю чергою з'явилася в Україні за часів Гетьманщини — проте так українці називали не власні монети, а таляри, що були в обігу на сході Європи. Шаги знову з'явилися в Україні за часів визвольних змагань — їх на короткий час випускали в обіг в Українській народній республіці.