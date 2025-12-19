Переименование "копейки" на "шаг": в Раде ответили, будет ли НБУ изымать старые монеты
Нардеп Ярослав Железняк пояснил, что замена названия "копейки" на "шаг" не требует средств из государственного бюджета. По его словам, сейчас изымать монеты Нацбанк не станет, а в ближайшие годы все копейки вообще выйдут из обращения.
О сущности законопроекта о переименовании "копейки" в "шаг" народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал в эфире "Новини.live". Он согласился с мнением историков о правильности этого решения, хотя отметил, что не может назвать его наиболее актуальным из всех, которые мог принять парламент.
"Дальше я смотрю на это исключительно как экономист. Нуждается ли эта сногсшибательная реформа в деньгах из государственного бюджета? Нет, потому что по факту, скажем откровенно, из-за девальвации и инфляции, которая явно не будет останавливаться, у нас в обращении из того, что выпускается, осталось только 50 копеек", — сказал нардеп.
Отметим, в обращении также еще остаются 10 копеек, однако с 1 октября Национальный банк Украины начал постепенно их изымать. Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек вышли из обращения полностью.
По словам Железняка, через 2-3 года по прогнозам Нацбанка чеканка 50 копеек также прекратится.
"То есть у нас если и будет что-то выпускаться, теоретически это 50 шагов, но это очень короткий будет процесс, и это будет не изъятие и переплавка, а просто новая номинация. Сейчас в стране есть 14 млрд копеек в обороте, никто их изымать и заменять на монеты со словом "шаг" не будет", — пояснил парламентарий.
Шаг вместо копейки: детали законопроекта
Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании "копейки" на "шаг" в первом чтении 18 декабря. Для окончательного принятия решения нардепы должны проголосовать за закон в целом на заседании 27 декабря.
"24 Канал" объяснял, что название "шаг" является более исторически украинским, поскольку "копейками" назывались монеты Московского царства. На них был изображен герб Москвы с Георгием-победоносцем с копьем в руках, а название "копейка" происходит от русского слова "копье". Название "шаг" в свою очередь появилось в Украине во времена Гетманщины — однако так украинцы называли не собственные монеты, а таляры, которые были в обращении на востоке Европы. Шаги снова появились в Украине во времена освободительной борьбы — их на короткое время вводили в оборот в Украинской народной республике.