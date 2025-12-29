В Україні викрили схему розкрадання електроенергії на 168 млн грн: підозрюють чиновника "Укренерго"

Понад 82 тисячі МВт-год електроенергії, загальна вартість якої становить понад 168 мільйонів гривень, незаконно привласнили учасники чергової енергетичної схеми.

Трьом фігурантам розслідування вже вручено підозри, повідомили в Офісі генпрокурора.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Правоохоронці в рамках розслідування провели обшуки Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, чиновник умисно проігнорував законні заходи реагування щодо постачальника.

Під час слідства правоохоронці з'ясували, що посадовці промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електроенергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не збираючись оплачувати спожиті обсяги.

Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію в установленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов'язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Посадовець ПрАТ "НЕК "Укренерго", обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, навмисне не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті такої схеми "наліво" пішло 82 тис. МВт-год електроенергії загальною вартістю понад 168 млн грн. Матеріальних збитків зазнала компанія "Укренерго".

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів розслідування у підозрюваних вилучено чернетки записів і документів, які, як запевняють слідчі, мають доказове значення.

Підозри оголошено трьом фігурантам розслідування Фото: Офіс генпрокурора

В "Укренерго" офіційних коментарів за фактом поки що не давали.

