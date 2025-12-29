В Украине разоблачили схему хищения электроэнергии на 168 млн грн: подозревают чиновника "Укрэнерго"

Свыше 82 тысяч МВт·ч электроэнергии, общая стоимость которой составляет более 168 миллионов гривен, незаконно присвоили участники очередной энергетической схемы.

Трем фигурантам расследования уже вручены подозрения, сообщили в Офисе генпрокурора.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО "НЕК "Укрэнерго" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ответственному должностному лицу ЧАО "НЕК "Укрэнерго" инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Правоохранители в рамках расследования провели обыски Фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, чиновник умышленно проигнорировал законные меры реагирования к поставщику.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электроэнергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не собираясь оплачивать потребленные объемы.

Відео дня

В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не производились.

Чиновник ЧАО "НЕК "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не принял предусмотренные законодательством меры реагирования.

В результате такой схемы "налево" ушло 82 тыс. МВт·ч электроэнергии общей стоимостью свыше 168 млн грн. Материальный ущерб понесла компания "Укрэнерго".

В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов расследования у подозреваемых изъяты изъяты черновые записи и документы, которые, как уверяют следователи, имеющие доказательное значение.

Подозрения объявлены трем фигурантам расследования Фото: Офис генпрокурора

В "Укрэнерго" официальных комментариев по факту пока что не давали.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, почему украинцам по-разному отключают свет.

Также сообщалось, что Апелляционный суд Киева уменьшил залог бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Новая мера пресечения предусматривает содержание под стражей с залогом в более 7 млн грн.