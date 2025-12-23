Дело Кудрицкого: суд изменил меру пресечения экс-главе "Укрэнерго"

Апелляционный суд Киева уменьшил залог бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Таким образом иск стороны защиты был удовлетворен частично. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на решение судьи, объявленного во время заседания.

Новая мера пресечения Кудрицкому предусматривает содержание под стражей с залогом в более 7 млн грн.

Адвокаты Кудрицкого просили изменить меру пресечения на личное обязательство с возложением на Кудрицкого соответствующих обязанностей.

Зато обвинение просило оставить меру пресечения без изменений — содержание под стражей с залогом 14 млн грн.

Суд принял решение о содержании Кудрицкого под стражей с возможностью внести залог в размере 7 000 736 гривен.

Дело Кудрицкого — что известно

2 сентября 2024-го года Владимир Зеленский уволил Владимира Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго".

После этого увольнения члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Они объяснили, что считают это решение политически мотивированным, ведь для него "нет никаких обоснованных оснований".

21 октября 2025-го года к Кудрицкому пришло с обысками Государственное бюро расследований. Причиной обысков стало возможное злоупотребление служебным положением и завладение средствами государственной компании. Речь шла о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

28 октября Кудрицкий был задержан во Львовской области. А на следующий день экс-главу "Укрэнерго" отправили под стражу на два месяца с правом внесения залога в почти 14 млн грн.

Впрочем, уже 30 октября Кудрицкий вышел из СИЗО: за него внесли почти 14 млн. Сам Кудрицкий на суде заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями и считает их безосновательными.