Справа Кудрицького: суд змінив запобіжний захід ексголові "Укренерго"

Апеляційний суд Києва зменшив заставу колишньому очільнику "Укренерго" Володимиру Кудрицькому.

Таким чином позов сторони захисту було задоволено частково. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на рішення судді, оголошеного під час засідання.

Новий запобіжний захід Кудрицькому передбачає тримання під вартою із заставою у понад 7 млн грн.

Адвокати Кудрицького просили змінити запобіжний захід на особисте зобовʼязання із покладанням на Кудрицького відповідних обовʼязків.

Натомість обвинувачення просило залишити запобіжний захід без змін — тримання під вартою із заставою 14 млн грн.

Суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 000 736 гривень.

Справа Кудрицького — що відомо

2 вересня 2024-го року Володимир Зеленський звільнив Володимира Кудрицького з посади голови НЕК "Укренерго".

Після цього звільнення члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. Вони пояснили, що вважають це рішення політично вмотивованим, адже для нього "не має жодних обґрунтованих підстав".

21 жовтня 2025-го року до Кудрицького прийшло з обшуками Державне бюро розслідувань. Причиною обшуків стало можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йшлося про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

28 жовтня Кудрицького було затримано у Львівській області. А на наступний день ексголову "Укренерго" відправили під варту на два місяці із правом внесення застави у майже 14 млн грн.

Утім вже 30 жовтня Кудрицький вийшов із СІЗО: за нього внесли майже 14 млн. Сам Кудрицький на суді заявив, що не згоден із висунутими звинуваченнями і вважає їх безпідставними.