Блекаут у Києві: у "Слузі народу" розповіли, чи планують оголошувати евакуацію зі столиці

Напередодні нардеп від партії "Слуга народу" Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації зі світлом та опаленням у Києві одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення.

Олена Шуляк, ексголова депутатської фракції "Слуга народу", а також голова Комітету держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вважає інакше, про що заявила в ефірі "Ранок LIVE".

"Ми поки що бачимо, що справляються і наші енергетики, і наші комунальники. І все одно досить таки складно. Такі графіки відключення світла непрогнозовані: і по 10+ годин може не бути світла. І багато будинків все ще залишаються без опалення, і є там відповідні проблеми і з водопостачанням, і з системами опалення", — констатує вона.

Однак, незважаючи на це, Шуляк особисто не бачить якихось механізмів, які б свідчили про необхідність евакуації.

Відео дня

"Богдан Кицак у нас із Житомира, мені здається, і, можливо, він не знає ситуації або, навпаки, знає більше, ніж ми", — додала нардеп, маючи на увазі слова парламентарія.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко, який після масованого обстрілу столиці закликав мешканців за можливості поки що виїхати з міста в місця, де є джерела опалення, знову прокоментував ці слова в публічному зверненні до президента Володимира Зеленського.

"Кличко порадив тим, хто має можливість переїхати за місто. Щоб не замерзали без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже до якихось рейтингів і примарних виборів. І в цій надзвичайній ситуації я як міський голова, всі міські служби роблять усе, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні та тижні повномасштабної війни). Щоб зберегти здоров'я і життя мешканців міста. І будемо робити це й надалі", — написав він серед іншого.

Очільник Київської військової міської адміністрації Тимур Ткаченко останні кілька днів ніяк не коментував ситуацію в столиці. У його Telegram-каналі — з 12 січня тільки попередження про атаки та короткі звіти про наслідки.

Ще 9 січня, після слів Кличка, у КВЦА заявили, що рекомендації про евакуацію населення з Києва не були узгоджені з Київською військовою міською адміністрацією і не обговорювалися на Раді оборони.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо про загибель співробітника комунального підприємства "Київтеплоенерго". Трагедія сталася під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі.

Також повідомлялося, що в енергетиці України введуть режим надзвичайної ситуації.