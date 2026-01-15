Блэкаут в Киеве: в "Слуге народа" рассказали, планируют ли объявлять эвакуацию из столицы

Накануне нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что в случае ухудшения ситуации со светом и отоплением в Киеве одним из возможных сценариев может стать эвакуация населения.

Елена Шуляк, экс-глава депутатской фракции "Слуга народа", а также председатель Комитета госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считает, иначе, о чем заявила в эфире "Ранок LIVE".

"Мы пока видим, что справляются и наши энергетики, и наши коммунальщики. И все равно достаточно таки сложно. Такие графики отключения света непрогнозированные: и по 10+ часов может не быть света. И много домов все еще остаются без отопления, и есть там соответствующие проблемы и с водоснабжением, и с системами отопления", – констатирует она.

Однако, несмотря на это, Шуляк лично не видит каких-то механизмов, которые бы свидетельствовали о необходимости эвакуации.

"Богдан Кицак у нас из Житомира, мне кажется, и, возможно, он не знает ситуации или, наоборот, знает больше, чем мы", – добавила нардеп, имея в виду слова парламентария.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко, который после массированного обстрела столицы призвал жителей по возможности пока выехать из города в места, где есть источники отопления, снова прокомментировал эти слова в публичном обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

"Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность переехать за город. Чтобы не замерзали без света и тепла. Имеющие возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы. И в этой чрезвычайной ситуации я как мэр все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города (как и в первые дни и недели полномасштабной войны). Чтобы сохранить здоровье и жизнь жителей города. И будем делать это и дальше", – написал он среди прочего.

Глава Киевской военной городской администрации Тимур Ткаченко последние несколько дней никак не комментировал ситуацию в столице. В его Telegram-канале – с 12 января только предупреждения об атаках и короткие отчеты о последствиях.

Еще 9 января, после слов Кличко в КВГА заявили, что рекомендации об эвакуации населения из Киева не были согласованы с Киевской военной городской администрацией и не обсуждались на Совете обороны.

Напомним, 15 января стало известно о гибели сотрудника коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Трагедия случилась во время разгрузки оборудования генератора для теплообеспечения отдельных жилых домов в Оболонском районе.

Также сообщалось, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.