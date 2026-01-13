Сети целых кварталов могут взорваться: нардеп предупредил о возможной эвакуации в Киеве

Ситуация с теплоснабжением в Киеве очень критическая после российского обстрела. При этом она может ухудшиться еще больше.

Так, в случае ухудшения ситуации одним из возможных сценариев может стать эвакуация населения. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак в эфире "Новости. Live".

"В связи с тем, что сети целых домов или кварталов могут буквально одна за другой взорваться, и это приведет к параличу. И де-факто останется только один механизм — это эвакуировать людей. И полностью модернизировать инфраструктуру с нуля", — предупредил нардеп.

Он отметил, что непонятно, готова ли местная власть к таким сценариям. Кроме того, Кицак обратил внимание, что коммуникация относительно такого хода событий тоже не ведется.

Нардеп также надеется, что коммуникация и конкретные решения на случай ухудшения ситуации будут обсуждены завтра во время сессии Киевсовета.

"Надеемся, что завтра во время сессионного заседания будут приняты какие-то реальные решения, выделены конкретные средства непосредственно на преодоление последствий и обеспечение в будущем, чтобы быть готовыми к таким последствиям, которые могут углубиться", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что в некоторых районах Киева, энергетическая инфраструктура которого пострадала в результате масштабных обстрелов, жители сидят без света и тепла по несколько суток.

Самая тяжелая ситуация с теплом и светом — на левобережье, в Днепровском и Дарницком районах, а также проблемы есть и в правобережной части Печерского и Голосеевского района, где действуют экстренные отключения света.

Днем 13 января городской голова Виталий Кличко сообщил, что сейчас без тепла остаются около 500 многоэтажных домов.

После нескольких суток без тепла киевляне начали выкладывать в соцсетях фото батарей и труб в домах, которые треснули от морозов.

Напомним, в ближайшие несколько дней никаких особых послаблений морозов не предвидится.

Ранее Фокус рассказывал, какие четыре альтернативных способа согреться подходят прежде всего для жителей квартир.