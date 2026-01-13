Мережі цілих кварталів можуть вибухнути: нардеп попередив про можливу евакуацію в Києві

Ситуація з теплопостачанням у Києві дуже критична після російського обстрілу. При цьому вона може погіршитися ще більше.

Так, у разі погіршення ситуації одним з можливих сценаріїв може стати евакуація населення. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кицак в ефірі "Новини. Live".

"У зв'язку з тим, що мережі цілих будинків або кварталів можуть буквально одна за одною повибухати, і це призведе до паралічу. І де-факто залишиться тільки один механізм — це евакуйовувати людей. І повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля", — попередив нардеп.

Він наголосив, що незрозуміло, чи готова місцева влада до таких сценаріїв. Крім того, Кицак звернув увагу, що комунікацію щодо такого перебігу подій теж не ведеться.

Нардеп також сподівається, що комунікація та конкретні рішення на випадок погіршення ситуації будуть обговорені завтра під час сесії Київради.

"Сподіваємось, що завтра під час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення, виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і забезпечення у майбутньому, щоб бути готовими до таких наслідків, які можуть поглибитися", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у деяких районах Києва, енергетична інфраструктура якого постраждала внаслідок масштабних обстрілів, жителі сидять без світла і тепла по кілька діб.

Найважча ситуація з теплом і світлом — на лівобережжі, у Дніпровському та Дарницькому районах, а також проблеми є і в правобережній частині Печерського та Голосіївського району, де діють екстрені відключення світла.

Вдень 13 січня міський голова Віталій Кличко повідомив, що зараз без тепла залишаються близько 500 багатоповерхових будинків.

Після декількох діб без тепла кияни почали викладати у соцмережах фото батарей та труб у будинках, які тріснули від морозів.

Нагадаємо, у найближчі кілька днів ніяких особливих послаблень морозів не передбачається.

Раніше Фокус розповідав, які чотири альтернативні способи зігрітися підходять насамперед для жителів квартир.