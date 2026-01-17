На Львівщині зупинили контрабанду техніки Apple на 35 млн: підозрюють відому мережу

На Львівщині митники зупинили мікроавтобус з прихованою від огляду технікою марки Apple на 35 мільйонів гривень. За інформацією народного депутата Данила Гетманцева, контрабанда нібито належить торгівельній мережі "Ябко".

У п'ятницю вночі, 16 січня, близько 23:30 в пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" із Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 37-річного – жителя Самбірського району Львівської області. Водій обрав смугу, призначену для переміщення товарів, які не підлягають обов'язковому декларуванню, інформує Державна митна служба.

Під час поглибленого огляду працівники митниці виявили у конструктивних порожнинах транспортного засобу спеціально обладнане сховище, де було заховано 829 одиниць техніки, зокрема, 501 телефон від Apple. Здебільшого, серед них були iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max.

Також під килимком у підлозі знайшли 211 навушників AirPods та 117 смарт-годинників Apple Watch. Митниця зазначає, що орієнтовна вартість товарів становить 35,5 млн гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 483, тобто переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, правоохоронці склали протокол про порушення митних правил. Товари разом із транспортним засобом було вилучено до вирішення справи у суді.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області встановлюють повне коло осіб, причетних до організації каналу контрабанди та походження товару. Прокуратура інформує, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом контрабанди у значному розмірі (ст. 201-3 КК України), що карається, починаючи від штрафів у десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, закінчуючи позбавленням волі до одинадцяти років.

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зауважив, що від контрабандної електроніки держава щорічно втрачає 20 мільярдів гривень. З них 10 мільярдів – від контрабанди продукції Apple.

Також нардеп зазначив, що митники заарештували партію контрабандного товару для групи "Ябко".

На момент виходу матеріалу компанія "Ябко" не прокоментувала інформацію, оприлюднену правоохоронними органами та народним обранцем.

Нагадаємо, 19 вересня 2025 року стартували продажі IPhone 17. Вже наступного дня на кордоні зі Словаччиною були зафіксовані перші випадки їх незаконного ввезення на територію України.

