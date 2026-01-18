Над відновленням енергетичної системи України працюють 58 000 осіб, — Зеленський

В Україні до відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів залучено близько 58 тисяч осіб. Ідеться виключно про ремонтні бригади, які працюють на електромережах, генерувальних об'єктах і теплових мережах.

Як повідомив 18 січня президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, відновлювальні роботи тривають практично цілодобово на тлі регулярних нових атак з боку Росії, основною метою яких залишається енергетичний сектор країни.

"Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно – наша енергетика. Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, особливо складною залишається ситуація в Києві. Для стабілізації енергопостачання столиці додатково залучено 50 ремонтних бригад з інших регіонів країни. Президент також зазначив, що в місті, як і раніше, залишаються будинки без опалення, і в кожному такому випадку обладнання та фахівці направляються в ручному режимі.

Складнощі фіксують і в Київській області — насамперед у північних районах та Бориспільському районі. За словами Зеленського, аналогічна ситуація спостерігається в прикордонних і прифронтових регіонах, де ремонтні роботи ускладнені практично постійними обстрілами.

Важливо

Особливу увагу енергетиків зосереджено на Харкові, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Полтавській області та Одесі, за словами президента, останніми днями велася активна робота зі стабілізації ситуації в енергетичному секторі.

Нагадаємо, нині енергетична стабільність України безпосередньо залежить від роботи трьох атомних електростанцій — Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької. Як зазначила народна депутатка Вікторія Войціцька, виведення з ладу цих об'єктів енергетики призведе до "певних проблем".

Народна депутатка Мар'яна Безугла 17 січня заявила, що Україна зіткнеться з дуже серйозними наслідками, якщо Росія завдасть ударів по підстанціях українських АЕС. У цьому випадку станції не зможуть передавати електроенергію в загальну енергосистему і змушені будуть знижувати потужність або повністю зупиняти окремі енергоблоки.