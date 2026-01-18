Над восстановлением энергетической системы Украины работают 58 000 человек, – Зеленский

В Украине к восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов привлечено около 58 тысяч человек. Речь идет исключительно о ремонтных бригадах, работающих на электросетях, генерирующих объектах и тепловых сетях.

Как сообщил 18 января президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, восстановительные работы продолжаются практически круглосуточно на фоне регулярных новых атак со стороны России, основной целью которых остается энергетический сектор страны.

"Каждую ночь, к сожалению, новые попадания. Основная мишень для России неизменно – наша энергетика. Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Привлечены ресурсы "Укрзализныци" и других государственных компаний.", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, особо сложной остается ситуация в Киеве. Для стабилизации энергоснабжения столицы дополнительно привлечены 50 ремонтных бригад из других регионов страны. Президент также отметил, что в городе по-прежнему остаются дома без отопления, и в каждом таком случае оборудование и специалисты направляются в ручном режиме.

Сложности фиксируются и в Киевской области — прежде всего в северных районах и Бориспольском районе. По словам Зеленского, аналогичная ситуация наблюдается в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонтные работы осложнены практически постоянными обстрелами.

РФ может атаковать подстанции АЭС, чтобы заставить Украину капитулировать: предупреждение ГУР

Особое внимание энергетиков сосредоточено на Харькове, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В Полтавской области и Одессе, по словам президента, в последние дни велась активная работа по стабилизации ситуации в энергетическом секторе.

Напомним, в настоящее время энергетическая стабильность Украины напрямую зависит от работы трех атомных электростанций — Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой. Как отметила народный депутат Виктория Войцицкая, вывод их из строя этих объектов энергетики приведет к "определенным проблемам".

Народный депутат Марьяна Безуглая 17 января заявила, что Украина столкнется с очень серьезными последствиями, если Россия нанесет удары по подстанциям украинских АЭС. В этом случае станции не смогут передавать электроэнергию в общую энергосистему и вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки.