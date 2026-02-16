Ціни на газ у Європі різко падають: як це позначиться на платіжках українців

Потепління спровокувало падіння ф'ючерсів на природний газ, що досягли п'ятитижневого мінімуму в Європі.

Еталонні контракти впали на 6,9% слідом за падінням цін на газ у США, що також було спричинене підвищенням температури, повідомляє Bloomberg.

Ціни на газ — яка ситуація на європейському ринку

16 лютого до 8:38 ранку за амстердамським часом ф'ючерси на найближчий місяць на газ у Нідерландах, які є європейським еталоном, торгувалися на 4,4% нижче, на рівні 31,07 євро за мегават-годину.

Аналітики зазначають, що зміна температури повітря — полегшення для ринку, який пережив турбулентний початок року.

За даними ресурсу, ціни на газ у Європі різко змінилися з минулого місяця. При цьому погодні умови, перебої у видобутку в усьому світі та геополітичні ризики підірвали ринкові настрої.

Різкі зміни в позиціях хедж-фондів та інших спекулянтів посилили волатильність.

Наразі рівень заповнення сховищ у Євросоюзі становить менш як 34%, що є найнижчим показником з моменту кризи 2022 року. У Німеччині, найбільшому ринку регіону, рівень заповнення паливних баків становить менше 24%.

Ціни на газ в Україні — чи зміняться вони

У коментарі "РБК-Україна" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що зниження європейських цін на газ не позначиться на побутових споживачах в Україні, оскільки для останніх діє фіксована ціна в межах спеціальних зобов'язань.

Сталими залишаться і тарифи для підприємств теплокомуненерго та виробників тепла для бюджетних установ.

Єдина сфера, яка може відчути на собі зміну ціни на газ, — комерційна, оскільки там діє ринкова ціна на газ.

Омельченко пояснив, що критична залежність України від імпорту та зменшення власного видобутку через обстріли видобувних підприємств може створити певний ефект, але він "навряд чи буде суттєвим".

Раніше аналітик ринку природного газу Михайло Свищо говорив, що ринкова ціна на природний газ насправді перевищує 20 гривень. Наразі підвищення ціни для споживачів гальмує мораторій 2022 року, який забороняє зростання тарифів у воєнний період, однак у разі перемир'я або закінчення війни тариф можуть підняти.

Також повідомлялося, що в Україні рекордно зросли ціни на електроенергію.