Цены на газ в Европе резко падают: как это скажется на платежках украинцев

Потепление спровоцировало падение фьючерсов на природный газ, которые достигли пятинедельного минимума в Европе.

Эталонные контракты упали на 6,9% вслед за падением цен на газ в США, которое также было вызвано повышением температуры, сообщает Bloomberg.

Цены на газ — какая ситуация на европейском рынке

16 февраля к 8:38 утра по амстердамскому времени фьючерсы на ближайший месяц на газ в Нидерландах, являющиеся европейским эталоном, торговались на 4,4% ниже, на уровне 31,07 евро за мегаватт-час

Аналитики отмечают, что изменение температуры воздуха — облегчение для рынка, который пережил турбулентное начало года.

По данным ресурса, цены на газ в Европе резко изменились с прошлого месяца. При этом погодные условия, перебои в добыче по всему миру и геополитические риски подорвали рыночные настроения.

Резкие изменения в позициях хедж-фондов и других спекулянтов усилили волатильность.

Сейчас уровень заполнения хранилищ в Евросоюзе составляет менее 34%, что является самым низким показателем с момента кризиса 2022 года. В Германии, крупнейшем рынке региона, уровень заполнения топливных баков составляет менее 24%.

Цены на газ в Украине — изменятся ли они

В комментарии "РБК-Украина" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что снижение европейских цен на газ не скажется на бытовых потребителях в Украине, поскольку для последних действует фиксированная цена в пределах специальных обязательств.

Постоянными останутся и тарифы для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.

Единственная сфера, которая может почувствовать на себе изменение цены на газ, — коммерческая, поскольку там действует рыночная цена на газ.

Омельченко объяснил, что критическая зависимость Украины от импорта и уменьшения собственной добычи из-за обстрелов добывающих предприятий может создать определенный эффект, но он "вряд ли будет существенным".

Ранее аналитик рынка природного газа Михаил Свищо говорил, что рыночная цена на природный газ на самом деле превышает 20 гривен. Сейчас повышение цены для потребителей тормозит мораторий 2022 года, запрещающий рост тарифов в военный период, однако в случае перемирия или окончания войны тариф могут поднять.

Также сообщалось, что в Украине рекордно выросли цены на электроэнергию.