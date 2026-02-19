Найпопулярніший овоч в Україні подорожчав на 17% за тиждень

Один із найпопулярніших і найдоступніших овочів в Україні, картопля, демонструє тенденцію зростання у вартості.

Наразі картопля продається за ціною від 7 до 14 грн за кг залежно від якості, сорту та обсягів, що на 17% дорожче, ніж минулого тижня, повідомляє моніторинговий ресурс EastFruit.

За словами виробників та експертів, основною причиною такої тенденції стало скорочення загальних запасів картоплі у сховищах.

Багато виробників, у яких немає потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі своєї продукції ще до Нового року.

Аналітики ринку не виключають, що в останні місяці поточного маркетингового сезону можливі й масові поставки імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, незважаючи на високі показники виробництва "другого хліба" в Україні, задекларовані Укрстатом.

Ще однією причиною зростання цін є досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції.

Зі свого боку фермери проблеми з якістю картоплі пояснюють несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році. Річ у тім, що тривалі дощі негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

Проте на сьогодні картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 56% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

