Самый популярный овощ в Украине подорожал на 17% за неделю

Один из самых популярных и доступных овощей в Украине, картофель, демонстрирует тенденцию роста в стоимости.

Сейчас картофель продается по цене от 7 до 14 грн за кг в зависимости от качества, сорта и объемов, что на 17% дороже, чем на прошлой неделе, сообщает мониторинговый ресурс EastFruit.

По словам производителей и экспертов, основной причиной такой тенденции стало сокращение общих запасов картофеля в хранилищах.

Многие производители, у которых нет мощностей для длительного хранения, завершили продажи своей продукции еще до Нового года.

Аналитики рынка не исключают, что в последние месяцы текущего маркетингового сезона возможны и массовые поставки импортного картофеля на украинский рынок, что является традиционным, несмотря на высокие показатели производства "второго хлеба" в Украине, декларируемые Укрстатом.

Відео дня

Еще одной причиной роста цен является достаточно высокий спрос на качественную продукцию со стороны оптовых компаний, которые все чаще заявляют об отсутствии в хозяйствах необходимых объемов такой продукции.

В свою очередь фермеры проблемы с качеством картофеля объясняют неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая в 2025 году. Дело в том, что продолжительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

Тем не менее, на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу, в среднем на 56% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Еще в декабре аналитики продуктового рынка констатировали снижение цен на картофель.

Напомним, за последний год украинцы почувствовали заметное подорожание продуктов, особенно тех, которые составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты.

Также сообщалось, что, по прогнозам экспертов, длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. Но картофель менее уязвим к блэкаутам, поскольку его можно хранить без постоянного использования электричества.