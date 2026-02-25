Протікання і затоплення: у яких будинках Києва можливий комунальний колапс із приходом весни

Після сильних морозів у Києві, які спровокували в деяких багатоповерхівках навіть розриви труб, з настанням тепла мешканці багатоквартирних будинків налаштовані на те, що проблем із каналізацією стане менше.

Однак експерти в питаннях комунального господарства не радять розслаблятися і попереджають: потепління може принести такі проблеми, про які власники квартир навіть не здогадуються, пише "Телеграф".

Як раніше вже повідомляв "Київводоканал", зовнішня каналізація не боїться морозів, і їй не загрожує промерзання, зважаючи на глибину залягання труб під землею, чого не можна сказати про внутрішньобудинкові мережі, де і таїться головна небезпека.

За словами експертки з житлово-комунального господарства Кристини Ненно, після потепління проблема з трубами буде не через розмерзання, а через те, що, замерзнувши, вони вже отримали мікротріщини:

"Коли буде відлига, і що воно буде розмерзатися, тобто коли безпосередньо та крига буде танути, то ті слабкі місця, де є мікротріщини, може вибити тріщини ширші і спровокувати витік — або нічого може не статися".

Як наочний приклад вона навела асфальт, де вода, потрапляючи в тріщину, замерзає, а, розтанувши, вибиває покриття. Із трубами так само.

Одна з головних небезпек у тому, що заздалегідь виявити пошкоджену трубу практично неможливо. Мікротріщини не видно без демонтажу, а до початку відлиги вони не дають жодних симптомів.

Що стосується каналізації, то в зоні ризику — будинки старого житлового фонду, де труби давно вже відпрацювали свій ресурс і без морозів, будинки, де довгий час не було опалення. Імовірність, що труби встигли промерзнути, дуже висока. Також у цьому переліку — будинки, де ще до морозів були пошкоджені внутрішні мережі.

Особливо вразливі місця — підвальні приміщення, де труби йдуть під кутом і де в холодну пору не завжди є обігрів.

Ще один тривожний варіант — труби, прокладені зовнішніми стінами або в місцях загального користування без утеплення. Саме з таких під'їздів і з'являлися в соцмережах відео з обледенілими трубами цієї зими.

"Є будинки експериментального проєктного типу, де внутрішньобудинкові мережі проходять по зовнішній стіні. Вони майже відкриті. Є там віконечко, але воно старе, його за 40 років ніхто не замінив, і весь холод заходить всередину, і воно проморожувало", — пояснює Ненно.

Ще один невтішний сценарій — підтоплення підвалів. У разі, якщо в трубі утворилася крижана пробка, то під час відлиги вода не відходить донизу, а навпаки — піднімається назад у приміщення.

Взимку через прорив труб у київських будинках вода лилася з верхніх поверхів Фото: Скрин відео

"Лід у нас стоятиме як блокатор, а вода, яка буде підтавати, вона буде підніматися назад у приміщення", — каже співрозмовниця видання. У цьому разі найзагрозливіша ситуація — для підвалів і перших поверхів.

Проблеми з підтопленням можуть виникнути і в тому випадку, якщо в одній із квартир або на поверсі, де ніхто не живе і не топить, сталося промерзання.

Мешканці нижніх поверхів не дізнаються про це, поки хто-небудь із сусідів не відкриє кран, і вода не піде туди, де є слабке місце.

ОСББ — якщо не гарантія, то принаймні умова того, що будинки в таких випадках усе ж таки більше захищені від таких ситуацій, оскільки в такому разі мешканці все ж таки уважніше слідкують за станом багатоповерхівок, оглядають труби, і ймовірність виявити проблему ще до того, як вона "рвонула", вища.

Але навіть це не 100% захисту, оскільки частина пошкоджень стає видимою тільки під час розмерзання.

Комунальники ж найчастіше реагують і приїжджають, якщо аварія вже сталася.

Тож мешканцям старих будинків, з несправними внутрішньобудинковими системами або тим, хто пережив замерзання труб через сильні та тривалі холоди, варто бути особливо уважними та реагувати на найменші ознаки можливих проблем.

Раніше народний депутат і колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко пояснював, що росіяни свідомо зруйнували ТЕЦ, яка опалювала Дарницький район столиці, тому теплопостачання відновити там неможливо.

Також повідомлялося, чому екстрені інструкції для жителів багатоповерхівок можуть зламати каналізацію.