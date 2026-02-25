Протечки и затопления: в каких домах Киева возможен коммунальный коллапс с приходом весны

После сильных морозов в Киеве, которые спровоцировали в некоторых многоэтажках даже разрывы труб, с приходом тепла жители многоквартирных домов настроены на то, что проблем с канализацией станет меньше.

Однако эксперты в вопросах коммунального хозяйства не советуют расслабляться и предупреждают: потепление может принести такие проблемы, о которых владельцы квартир даже не догадываются, пишет "Телеграф".

Как ранее уже сообщал "Киевводоканал", внешняя канализация не боится морозов, и ей не грозит промерзание ввиду глубины залегания труб под землей, чего нельзя сказать о внутридомовых сетях, где и таится главная опасность.

По словам эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству Кристины Ненно, после потепления проблема с трубами будет не через размерзание, а из-за того, что, замерзнув, они уже получили микротрещины:

Відео дня

"Когда будет оттепель, и что оно будет размерзаться, то есть когда непосредственно тот лед будет таять, то те слабые места, где есть микротрещины, может выбить трещины шире и спровоцировать утечку — или нечего может не случиться".

В качестве наглядного примера она привела асфальт, где вода, попадая в трещину, замерзает, а, растаяв, выбивает покрытие. С трубами так же.

Одна из главных опасностей в том, что заранее обнаружить поврежденную трубу практически невозможно. Микротрещины не видны без демонтажа, а к началу оттепели они не дают никаких симптомов.

Что касается канализации, то в зоне риска — дома старого жилого фонда, где трубы давно уже отработали свой ресурс и без морозов, дома, где долгое время не было отопления. Вероятность, что трубы успели промерзнуть, очень высокая. Также в этом перечне — дома, где еще до морозов были повреждены внутренние сети.

Особенно уязвимые места — подвальные помещения, где трубы идут под углом и где в холодное время не всегда есть обогрев.

Еще один тревожный вариант — трубы, проложенные по наружным стенам или в местах общего пользования без утепления. Именно из таких подъездов и появлялись в соцсетях видео с обледеневшими трубами этой зимой.

"Есть дома экспериментального проектного типа, где внутридомовые сети проходят по наружной стене. Они почти открыты. Есть там окошечко, но оно старое, его за 40 лет никто не заменил, и весь холод заходит внутрь, и оно промораживало", — объясняет Ненно.

Еще один неутешительный сценарий — подтопление подвалов. В случае, если в трубе образовалась ледяная пробка, то во время оттепели вода не отходит вниз, а наоборот — поднимается обратно в помещение.

Зимой из-за прорыва труб в киевских домах вода лилась с верхних этажей Фото: Скрин видео

"Лед у нас будет стоять как блокатор, а вода, которая будет подтаивать, она будет подниматься обратно в помещение", — говорит собеседница издания. В этом случае самая угрожающая ситуация — для подвалов и первых этажей.

Проблемы с подтоплением могут возникнуть и в том случает, если в оной из квартир или на этаже, где никто не живет и не топит, случилось промерзание.

Жители нижних этажей не узнают об этом, пока кто-нибудь из соседей не откроет кран, и вода не пойдет туда, где есть слабое место.

ОСМД — если не гарантия, то хотя бы условие того, что дома в таких случаях все же больше защищены от подобных ситуаций, поскольку в таком случае жильцы все же более внимательно следят за состоянием многоэтажек, осматривают трубы, и вероятность выявить проблему еще до того, как она "рванула", выше.

Но даже это не 100% защиты, поскольку часть повреждений становится видимой только при размерзании.

Коммунальщики же чаще всего реагируют и приезжают, если авария уже произошла.

Поэтому жителям старых домов, с неисправными внутридомовыми системами или пережившими замерзание труб из-за сильных и продолжительных холодов стоит быть особенно внимательными и реагировать на малейшие признаки возможных проблем.

Ранее народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко объяснял, что россияне сознательно разрушили ТЭЦ, которая отапливала Дарницкий район столицы, поэтому теплоснабжение восстановить там невозможно.

Также сообщалось, почему экстренные инструкции для жителей многоэтажек могут сломать канализацию.