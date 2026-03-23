У Києві анонсували завершення опалювального сезону: коли це станеться

У вівторок, 24 березня, у столиці офіційно завершується опалювальний сезон.

Відзавтра почнеться відключення житлових будинків, а заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Таке рішення міська влада ухвалила з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління і необхідності раціонального використання енергоносіїв.

На думку влади, завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря.

Ця зима видалася для Києва та його мешканців, мабуть, найважчою за всі роки війни, оскільки внаслідок масштабних ракетно-дронових атак було зруйновано енергоінфраструктуру, зокрема найбільші ТЕЦ, які постачають теплом Дарницький і Дніпровський райони міста.

Відео дня

Екс-директор "Оператор ГТС" Сергій Макогон говорив, що для ремонту тільки ТЕЦ-4 знадобиться кілька зим, а тому Києву необхідно думати про децентралізацію системи опалення.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв, що для відновлення ТЕЦ-4 може знадобитися кілька років і приблизно 600-700 млн євро.

В інтерв'ю Financial Times 15 лютого міський голова Києва Віталій Кличко зазначав, що столиця перебуває "на межі катастрофи" через ворожі удари по об'єктах інфраструктури.

Міністр енергетики Денис Шмигаль констатував, що Україна має серйозні потреби в обладнанні для ремонтів теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

Для фінансування цих потреб у спеціальному Фонді енергетичної підтримки було зібрано 1,8 мільярда євро від партнерів, а енергетики шукали по Європі обладнання виведених з експлуатації станцій для ремонту пошкоджених об'єктів в Україні.

