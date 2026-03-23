В Киеве анонсировали завершение отопительного сезона: когда это произойдет

Во вторник, 24 марта, в столице официально завершается отопительный сезон.

С завтрашнего дня начнется отключение жилых домов, а учреждения социальной сферы — больницы, роддомы, школы и детские сады — будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Такое решение городские власти приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

По мнению властей, завершение отопления позволит жителям избежать лишних начислений за услугу в период повышения температуры воздуха.

Эта зима выдалась для Киева и его жителей, пожалуй, самой тяжелой за все годы войны, поскольку в результате масштабных ракетно-дроновых атак была разрушена энергоинфраструктура, в том числе крупнейшие ТЭЦ, снабжающие теплом Дарницкий и Днепровский районы города.

Відео дня

Экс-директор "Оператор ГТС" Сергей Макогон говорил, что для ремонта только ТЭЦ-4 понадобится несколько зим, а поэтому Киеву необходимо думать о децентрализации системы отопления.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что для восстановления ТЭЦ-4 может понадобиться несколько лет и примерно 600-700 млн евро.

В интервью Financial Times 15 февраля городской голова Киева Виталий Кличко отмечал, что столица находится "на грани катастрофы" из-за вражеских ударов по объектам инфраструктуры.

Министр энергетики Денис Шмыгаль констатировал, что Украина имеет серьезные потребности в оборудовании для ремонтов теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Для финансирования этих потребностей в специальном Фонде энергетической поддержки было собрано 1,8 миллиардов евро от партнеров, а энергетики искали по Европе оборудование выведенных из эксплуатации станций для ремонта поврежденных объектов в Украине.

