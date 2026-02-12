Ремонт ТЭЦ займет несколько зим: эксперт объяснил, как обеспечить киевлян отоплением

Ремонт разрушенной ТЭЦ-4 может длиться несколько лет. Поэтому киевские власти должны инвестировать в децентрализацию системы отопления.

При этом у власти есть несколько вариантов, как реализовать этот проект. Об этом рассказал экс-директор "Оператор ГТС" Сергей Макогон в комментарии Telegraf.

По его словам, пока ему неизвестно, какой уровень повреждения ТЭЦ-4. Однако тот факт, что более 1000 домов остались без отопления, свидетельствует о серьезных разрушениях.

В то же время восстановление может продолжаться как минимум до следующей зимы, а может даже и больше лет. Поэтому, по мнению Макогона, нужно перейти к децентрализации системы отопления.

Восстановление же ТЭЦ, по его мнению, может быть самым простым и дешевым вариантом, однако риск того, что россияне разобьют ТЭЦ, очень велик.

Киеву нужна децентрализация отопления

Эксперт пояснил, что на правом берегу Киева отопление есть из-за того, что он отапливается не большими ТЭЦ, а сотнями маленьких ТЭЦ, расположенных по всему правому берегу. Поэтому именно этот опыт нужно перенимать власти и на левом берегу.

"Есть два основных решения: когенерационные установки, которые производят электроэнергию и тепло, и модульные котельные, которые производят только тепло.

Первые более дорогие и требуют качественного обслуживания, вторые — в десятки раз дешевле и проще в использовании. Когенерационные системы более шумные, потому что внутри фактически двигатель внутреннего сгорания. А модульные котельные бесшумные — их можно устанавливать прямо во дворах. Наверняка вы видели небольшие модульные котельные, которые обслуживают отдельный дом и размещены на его крыше", — отметил Макогон.

При этом он призвал власти Киева действовать уже сейчас, ведь чем раньше начнется эта работа, тем больше вероятность, что столица пройдет следующую зиму с отоплением.

По его оценкам, на то, чтобы заменить источник отопления для 1000 домов, которые сейчас без тепла, нужно около 100 миллионов долларов.

"По моим приблизительным расчетам, вполне возможно обеспечить 1000 домов отоплением, установив 50 модульных котельных. На это нужно не более 100 миллионов долларов. Это вполне посильная сумма для города", — сказал он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что для восстановления ТЭЦ-4 может понадобиться несколько лет и примерно 600-700 млн евро.

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ после вражеского удара 3 февраля, сообщал городской голова Виталий Кличко. по выводам специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не ранее, чем через два месяца, и к тому времени восстановить теплоснабжение в домах невозможно.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4. Тепла нет в более 1 100 многоэтажек на левом берегу.

В то же время 9 февраля стало известно, что в столичном жилом массиве Троещина, который в результате массивных ракетно-дронных российских атак остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло.