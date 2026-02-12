Ремонт ТЕЦ займе декілька зим: експерт пояснив, як забезпечити киян опаленням

Ремонт зруйнованої ТЕЦ-4 може тривати декілька років. Через це київська влада має інвестувати в децентралізацію системи опалення.

При цьому влада має декілька варіантів, як реалізувати цей проєкт. Про це розповів ексдиректор "Оператор ГТС" Сергій Макогон у коментарі Telegraf.

За його словами, наразі йому невідомо, який рівень пошкодження ТЕЦ-4. Однак той факт, що понад 1000 будинків залишилися без опалення, свідчить про серйозні руйнування.

Водночас відновлення може тривати щонайменше до наступної зими, а може навіть і більше років. Через це, на думку Макогона, потрібно перейти до децентралізації системи опалення.

Відновлення ж ТЕЦ, на його думку, може бути найпростішим і найдешевшим варіантом, однак ризик того, що росіяни розібʼють ТЕЦ, дуже великий.

Києву потрібна децентралізація опалення

Експерт пояснив, що на правому березі Києва опалення є через те, що він опалюється не великими ТЕЦ, а сотнями маленьких ТЕЦ, розташованих по всьому правому берегу. Тож саме цей досвід потрібно переймати владі і на лівому березі.

"Є два основні рішення: когенераційні установки, які виробляють електроенергію та тепло, і модульні котельні, які виробляють лише тепло.

Перші більш дорогі та вимагають якісного обслуговування, другі — в десятки разів дешевші та простіші у використанні. Когенераційні системи більш шумні, бо всередині фактично двигун внутрішнього згорання. А модульні котельні безшумні — їх можна встановлювати прямо у дворах. Напевно ви бачили невеликі модульні котельні, які обслуговують окремий будинок і розміщені на його даху", — зазначив Макогон.

При цьому він закликав владу Києва діяти вже зараз, адже чим раніше розпочнеться ця робота, тим більша вірогідність, що столиця пройде наступну зиму з опаленням.

За його оцінками, на те, аби замінити джерело опалення для 1000 будинків, які зараз без тепла, потрібно близько 100 мільйонів доларів.

"За моїми приблизними розрахунками, цілком можливо забезпечити 1000 будинків опаленням, встановивши 50 модульних котелень. На це потрібно не більше 100 мільйонів доларів. Це цілком посильна сума для міста", — сказав він.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв, що для відновлення ТЕЦ-4 може знадобитися декілька років та приблизно 600-700 млн євро.

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ після ворожого удару 3 лютого, повідомляв міський голова Віталій Кличко. за висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці, і до того часу відновити теплопостачання в будинках неможливо.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4. Тепла немає у понад 1 100 багатоповерхівок на лівому березі.

Водночас 9 лютого стало відомо, що у столичному житловому масиві Троєщина, який унаслідок масивних ракетно-дронових російських атак залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло.