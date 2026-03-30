"Втратив береги": Смілянський звинуватив Нацбанк у наклепі та некомпетентності (відео)

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський різко відреагував на заяву Національного банку України про те, що система корпоративного управління поштового оператора не відповідає нормативним вимогам НБУ.

Смілянський категорично спростував це твердження, не забувши використати міцне слівце в коментарі журналістам "5 каналу". Ба більше, він опублікував коментар у себе в Treads.

Він заявив, що Національний банк "втратив береги і розуміння українського законодавства":

"Так само, як у нас НБУ прокоментував, якщо ви пам'ятаєте, рік тому питання дефолту "Укрпошти". Я перепрошую, на підставі чого? Капітал "Укрпошти" позитивний, "Укрпошта" закінчила четвертий квартал із рекордним доходом, тому я, як громадянин України, сподіваюся, що інші прогнози, які дає Нацбанк, є трішки кращими за якістю, ніж прогноз щодо дефолту "Укрпошти". Тому я їм тоді сказав, що це пі*дьож, і можу сьогодні в очі повторити — це пі*дьож".

Відео дня

У підписі до відео в Threads Смілянський зазначив:

"Як і обіцяв — моя відповідь НБУ про "компетентність". У дзеркало треба дивитися частіше і корону знімати, щоб не тиснуло. НБУ у нас не цар і не король, щоб без суду і слідства публічно висловлювати думки щодо компетентності. Ви вже рік тому, коли давали свій прогноз про дефолт "Укрпошти", свою "не компетенцію" показали. Нульову".

Конфлікт НБУ та "Укрпошти": з чого все почалося

Два дні тому Національний банк України як регулятор опублікував у соцмережах заяву про відсутність в АТ "Укрпошта" належних систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

У фінустанові констатували "чергові публічні спроби керівника АТ "Укрпошта" дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу", у зв'язку з чим і було вирішено оприлюднити позицію банку.

У НБУ нагадали, що "Укрпошта" як ліцензований постачальник платіжних послуг підпадає під регулювання та нагляд Національного банку. Водночас, АТ "Укрпошта" — не лише платіжний провайдер, а й важливий елемент інфраструктури платіжного ринку України як з огляду на масштаби, так і за специфікою своєї діяльності.

"АТ "Укрпошта" надає широкий спектр послуг і здійснює соціальні виплати для мільйонів українців, більшість з яких — вразливі групи населення, зокрема пенсіонери. Саме тому неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю такої компанії, як АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни", — йдеться в заяві.

16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури НБУ одноголосно ухвалив рішення оштрафувати поштового оператора на 255 000 гривень. У Нацбанку наголосили, що штраф застосовано "виключно за неподання до НБУ запитуваних регулятором інформації та документів відповідно до встановлених вимог у встановлені строки".

Також там нагадали, що в березні 2024 року "Укрпошту" вже штрафували на 17 387 053 грн "за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу".

Тривале неформування Наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне управління установою генеральним директором, який, крім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, на думку регулятора, призвели до комплексних проблем у роботі компанії. Також там поставили під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її гендиректора.

Відповідь Смілянського про Наглядову раду "Укрпошти"

Після того, як у ЗМІ з'явився відеокоментар гендиректора "Укрпошти", він написав у Facebook розширений пост, де висловився з приводу Наглядової ради. Він заявив, що Наглядова рада "Укрпошти" існує з грудня 2018 року.

"Але з вересня 2025 року НБУ зацікавили його протоколи. Знаєте чому? Бо після того, як пан Пишний (Андрій Пишний — голова НБУ) безпідставно звинуватив мене у всіх гріхах на Раді з фінансової стабільності (у мене є фото його презентації), я йому пообіцяв, що "вжарю" його за наклеп. Після чого навіть його юридичної освіти вистачило зрозуміти ризики, і НБУ терміново став цікавитися протоколами Наглядової ради, щоб знайти там хоч якісь докази звинувачень. Не знайшов", — йдеться в повідомленні.

Смілянський також наголосив, що формування Наглядової ради — це відповідальність акціонера (Міністерства розвитку громад і територій) і Міністерства економіки, і нагадав голові НБУ, що банк досі не має Наглядової ради.

"Я б на вашому місці тут голосно не волав. Бо Рада НБУ, яка має вас контролювати, проводити аудит НБУ і навіть встановлювати вашу зарплату, не сформована з 2022 року, і з 2022 року в неї немає голови. У Раді НБУ всього 5 членів із 8, при тому, що 2 з них — колишні ваші підлеглі. Ви бачите конфлікт інтересів? Я — ні. Уявляєте ср*ч, якби до Наглядової ради "Укрпошти" увійшли заступники Смілянського? Я знаю, що ви не любите незалежний контроль, але, може, все ж таки згадаєте правила корпуправління і сформуєте Раду НБУ (бажано незалежну, а не кишенькову)?".

Роз'яснивши ще низку пунктів, Смілянський підкреслив, що готовий публічно дискутувати щодо кожного з них із головою Нацбанку на будь-якому майданчику.

Минулого року Смілянський уже спростовував загрозу дефолту поштового оператора і звинувачував НБУ в маніпуляціях.

