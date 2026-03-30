"Потерял берега": Смилянский обвинил Нацбанк в клевете и некомпетентности (видео)

Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский резко отреагировал на заявление Национального банка Украины о том, что система корпоративного управления почтового оператора не отвечает нормативным требованиям НБУ.

Смилянский категорически опроверг это утверждение, не преминув использовать крепкое словцо в комментарии журналистам "5 канала". Более того, он опубликовал комментарий у себя в Treads.

Он заявил, что Национальный банк "потерял берега и понимание украинского законодательства":

"Так же, как у нас НБУ прокомментировал, если вы помните, год назад вопрос дефолта "Укрпошты". Я извиняюсь, на основании чего?.. Капитал "Укрпошты" позитивный, "Укрпошта" закончила четвертый квартал с рекордным доходом, поэтому я, как гражданин Украины, надеюсь, что остальные прогнозы, которые дает Нацбанк, немного лучше по качеству, чем прогноз относительно дефолта "Укрпошты". Поэтому я им тогда сказал, что это пи*деж, и могу сегодня в глаза повторить — это пи*деж".

Відео дня

В подписи к видео в Threads Смилянский отметил:

"Как и обещал — мой ответ НБУ о "компетентности". В зеркало надо смотреть чаще и корону снимать, чтоб не давило. НБУ у нас не царь и не король, чтобы без суда и следствия публично высказывать мнения относительно компетентности. Вы уже год назад, когда давали свой прогноз о дефолте "Укрпошта", свою "не компетенцию" показали. Нулевую".

Конфликт НБУ и "Укрпошта": с чего все началось

Два дня назад Национальный банк Украины как регулятор опубликовал в соцсетях заявление об отсутствии в АО "Укрпошта" надлежащих систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

В финучреждении констатировали "очередные публичные попытки руководителя АО "Укрпошта" дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность о причинах применения мер влияния", в связи с чем и было решено обнародовать позицию банка.

В НБУ напомнили, что "Укрпошта" как лицензированный поставщик платежных услуг подпадает под регулирование и надзор Национального банка. В то же время, АО "Укрпошта" — не только платежный провайдер, но и важный элемент инфраструктуры платежного рынка Украины как с учетом масштабов, так и по специфике своей деятельности.

"АО "Укрпошта" предоставляет широкий спектр услуг и осуществляет социальные выплаты для миллионов украинцев, большинство из которых – уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры. Именно поэтому ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля такой компании, как АО "Укрпошта", трансформируется из локальной проблемы управления компании в системный риск для платежной инфраструктуры страны", — гласит заявление.

16 марта 2026 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ единогласно принял решение оштрафовать почтового оператора на 255 000 гривен. В Нацбанке подчеркнули, что штраф применен "исключительно за неподачу в НБУ запрашиваемых регулятором информации и документов в соответствии с установленными требованиями в установленные сроки".

Также там напомнили, что в марте 2024 года "Укрпошту" уже штрафовали на 17 387 053 грн "за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга".

Длительное неформирование Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, по мнению регулятора, привели к комплексным проблемам в работе компании. Также там поставили под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее гендиректора.

Ответ Смилянского про Набсовет "Укрпошты"

После того, как в СМИ появился видеокомментарий гендиректора "Укрпошты", он написал в Facebook расширенный пост, где высказался по поводу Набсовета. Он заявил, что Набсовет "Укрпошты" существует с декабря 2018 года.

"Но с сентября 2025 года НБУ заинтересовали его протоколы. Знаете почему? Ибо после того, как господин Пышный (Андрей Пышный — глава НБУ) безосновательно обвинил меня во всех грехах на Совете по финансовой стабильности (у меня есть фото его презентации), я ему пообещал, что "ужарю" его за клевету. После чего даже его юридического образования хватило понять риски, и НБУ срочно стал интересоваться протоколами Наблюдательного совета, чтобы найти там хоть какие-нибудь доказательства обвинений. Не нашел", — говорится в сообщении.

Смилянский также подчеркнул, что формирование Наблюдательного совета — это ответственность акционера (Министерства развития общин и территорий) и Министерства экономики, и напомнил главе НБУ, что у банка Набсовета нет до сих пор.

"Я бы на вашем месте здесь громко не кричал. Ибо Совет НБУ, который должен вас контролировать, проводить аудит НБУ и даже устанавливать вашу зарплату, не сформирован с 2022 года, и с 2022 года у него нет председателя. В Совете НБУ всего 5 членов из 8, при том, что 2 из них — бывшие ваши подчиненные. Вы видите конфликт интересов? Я — нет. Представляете ср*ч, если бы в Наблюдательный совет "Укрпошты" вошли заместители Смилянского? Я знаю, что вы не любите независимый контроль, но, может, все же вспомните правила корпуправления и сформируете Совет НБУ (желательно независимый, а не карманный)?".

Разъяснив еще ряд пунктов, Смилянский подчеркнул, что готов публично дискутировать по каждому из них с главой Нацбанка на любой площадке.

В прошлом году Смилянский уже опровергал угрозу дефолта почтового оператора и обвинял НБУ в манипуляциях.

