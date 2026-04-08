Іран дозволив прохід суден через Ормузьку протоку і запровадив нові правила, — ЗМІ

Перше судно пройшло Ормузьку протоку з дозволу Тегерана після оголошеного перемир’я.

Також Тегеран створив свою систему, щоб пропускати судна через протоку. Про це повідомляє державне агентство Mehr.

Натомість офіційний представник Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімії Ірану Хамід Хоссейні заявив Financial Times, що Тегеран вимагатиме від судноплавних компаній оплачувати прохід нафтових танкерів через протоку в криптовалюті. Ціна 1 долар за барель нафти, що проходить через Ормузьку протоку (близько $2 000 000 з танкера).

"Ірану потрібно контролювати, що ввозиться та вивозиться з протоки, щоб ці два тижні не використовувалися для передачі зброї. Все може пройти, але процедура займе час для кожного судна, а Іран не поспішає", — сказав Хоссейні, чия галузева асоціація тісно співпрацює з державою.

Порожні танкери можуть проходити безкоштовно. Також кожне судно перевірятимуть на наявність зброї.

Хоссейні сказав, що кожен танкер повинен надіслати електронного листа владі щодо свого вантажу, після чого Іран повідомить їх про розмір збору, який сплачується в цифрових валютах.

"Після надходження електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам дається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції", — додав Хоссейні.

Цю інформацію також підтверджують у Fox News. За даними ЗМІ, два судна вже пройшли через Ормузьку протоку — це перші судна, які скористалися цим водним шляхом після оголошення перемир’я на Близькому Сході.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Міністр війни США Піт Гегсет запевнив, що Іран більше не становить загрози у сфері ракетних і ядерних технологій. Це стало можливим завдяки успішній реалізації військової операції "Епічна лють", заявив він на брифінгу 8 квітня.

За словами чиновника, іранці більше не можуть будувати ракети, пускові установки або безпілотники. Угода зі США також забороняє їм мати ядерну зброю.

Нагадаємо, незважаючи на перемир'я, США та Ізраїль вдарили по НПЗ Ірану. Ті зі свого боку атакували країни Перської затоки.

Також повідомлялося, що над військовою базою у штаті США, де мешкають Рубіо та Гегсет, зафіксували невідомі дрони.