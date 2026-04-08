Иран разрешил проход судов через Ормузский пролив и ввел новые правила, — СМИ

Первое судно прошло Ормузский пролив с разрешения Тегерана после объявленного перемирия.

Также Тегеран создал свою систему, чтобы пропускать суда через пролив. Об этом сообщает государственное агентство Mehr.

Зато официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана Хамид Хоссейни заявил Financial Times, что Тегеран потребует от судоходных компаний оплачивать проход нефтяных танкеров через пролив в криптовалюте. Цена 1 доллар за баррель нефти, проходящей через Ормузский пролив (около $2 000 000 с танкера).

"Ирану нужно контролировать, что ввозится и вывозится из пролива, чтобы эти две недели не использовались для передачи оружия. Все может пройти, но процедура займет время для каждого судна, а Иран не спешит", — сказал Хоссейни, чья отраслевая ассоциация тесно сотрудничает с государством.

Відео дня

Пустые танкеры могут проходить бесплатно. Также каждое судно будут проверять на наличие оружия.

Хоссейни сказал, что каждый танкер должен отправить электронное письмо властям относительно своего груза, после чего Иран сообщит им о размере сбора, который уплачивается в цифровых валютах.

"После поступления электронного письма и завершения Ираном оценки судам дается несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций", — добавил Хоссейни.

Эту информацию также подтверждают в Fox News. По данным СМИ, два судна уже прошли через Ормузский пролив — это первые суда, которые воспользовались этим водным путем после объявления перемирия на Ближнем Востоке.

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Министр войны США Пит Хэгсет заверил, что Иран больше не представляет угрозы в сфере ракетных и ядерных технологий. Это стало возможным благодаря успешной реализации военной операции "Эпическая ярость", заявил он на брифинге 8 апреля.

По словам чиновника, иранцы больше не могут строить ракеты, пусковые установки или беспилотники. Соглашение с США также запрещает им иметь ядерное оружие.

Напомним, несмотря на перемирие, США и Израиль ударили по НПЗ Ирана. Те со своей стороны атаковали страны Персидского залива.

Также сообщалось, что над военной базой в штате США, где живут Рубио и Гегсет, зафиксировали неизвестные дроны.